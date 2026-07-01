Большой адронный коллайдер остановили до 2030 года

ЦЕРН объявил о 4-летнем проекте модернизации крупнейшего в мире ускорителя заряженных частиц. Большой адронный коллайдер сможет производить в 10 раз больше столкновений частиц, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) объявила о временной остановке Большого адронного коллайдера. Крупнейший в мире ускоритель заряженных частиц закрыт на 4 года для модернизации и реконструкции, указывается в сообщении организации.

Ученые надеются, что таким образом смогут расширить возможности исследований фундаментальных законов физики. Реконструкция повысит светимость установки и позволит производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду, что должно предоставить возможности для исследования темной материи, считающейся важным компонентом Вселенной. После этого коллайдер будет называться Большой адронный коллайдер высокой светимости.

Данные будут обрабатывать с помощью ИИ

Повышение мощности установки позволит получать «в 100 раз больше данных», считает руководитель проекта Маркус Церлаут. Он заявил о «новой фазе» в исследовании физических явлений, которые человечество пока не может объяснить. При этом получаемых данных будет настолько много, что все из них будет невозможно хранить. Решения о том, какие данные будут сохраняться, будут приниматься в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта.

Стоимость модернизации оценивается в 1,2 млрд швейцарских франков (в пересчете около 1,3 млрд евро). Согласно плану, коллайдер возобновит работу в 2030 году и будет использоваться еще около 10 лет.

ЦЕРН — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, а Большой адронный коллайдер является ее наиболее известным проектом. Он был введен в эксплуатацию в сентябре 2008 года и расположен близ Женевы в приграничном районе Германии и Франции. Коллайдер представляет собой кольцеобразный туннель протяженностью 27 км, расположенный под землей на глубине около 100 м.

Ранее сообщалось, что стрелки символических Часов Судного дня переведены еще на 4 секунды и зафиксированы на отметке 23:58:35, то есть за 85 секунд до «ядерной полуночи», которая символизирует глобальную катастрофу для человечества.