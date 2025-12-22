Большинство предложений по мирному плану российской стороне не подойдут — Ушаков о переговорах в Майами

Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Сейчас находится в командировке в Майами господин Дмитриев. И он привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и от украинцев. И мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять, — сказал он.

При этом Ушаков добавил, что, скорее всего, большинство предложений по мирному плану российской стороне не подойдут. Он подтвердил, что большинство предложений в ходе переговоров с США были выдвинуты Украиной и Европой, и они показались представителю Кремля «достаточно неконструктивными».

Ушаков также добавил, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, который находится в контакте по украинскому урегулированию с американскими представителями в Майами, сообщает в Москву об определенных моментах в течение переговоров, однако с докладом у Владимира Путина его ждут 22 декабря.

— И после этого мы выработаем позицию, с которой пойдем дальше, в том числе в контакте с американцами, — заявил Ушаков.

Помощник президента также отметил, что идея о проведении трехсторонней встречи между представителями Москвы, Вашингтона и Киева пока не обсуждалась всерьез и не находится в проработке.

Напомним, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев завершил 21 декабря двухдневные переговоры с США по украинскому урегулированию.

В Майами таже прошли переговоры в формате США-Украина, о деталях которых рассказал спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф.