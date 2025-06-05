Большегруз перекрыл трассу Тараз — Шымкент после ДТП на перевале Машат

На 653-м километре автодороги Тараз — Шымкент (возле села Келтемашат Тюлькубасского района Туркестанской области) произошло ДТП с участием большегрузного автомобиля Shacman. Машина массой 124,8 тонны и габаритами, превышающими допустимые нормы, заблокировала проезжую часть в обоих направлениях.

— Грузовик следовал по направлению Тараз — Шымкент по автодороге «Граница РФ (КПП «Жайсан») — Мартук — Актобе (северный обход) — Карабутак — Кызылорда — Шымкент (северный обход) — Тараз (объездная дорога) — Кордай — Алматы — Хоргос — граница с Китаем (КПП «Нұр Жолы»), — сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Причиной инцидента стал отказ тормозной системы на перевале Машат. Водитель не справился с управлением — в результате большегруз перегородил трассу и повредил более 200 метров ограждений. Пострадавших нет.

Движение сейчас осуществляется по одной полосе, на месте работают дорожные службы.

Как сообщили в филиале АО «НК «ҚазАвтоЖол», разрешение на проезд этого транспорта выдано не было. Параметры превышали норматив (длина — 43,8 м, ширина и высота 5,2 м).

— Призываем перевозчиков не пренебрегать оформлением разрешений и следить за состоянием техническим состоянием транспорта. Игнорирование этих требований не только нарушает законодательство, но и создает угрозу безопасности дорожного движения. В подобных ситуациях страдают добросовестные участники движения: образуются заторы, водители вынуждены простаивать в пробках, возрастает риск аварийных ситуаций, — отметили в АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Открытие дороги для грузового транспорта запланировано на 5 июня в 05:00.

Напомним, в Астане автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло. В результате ДТП 15 пострадавших госпитализировали.