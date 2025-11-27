Больше всего лесных пожаров в ВКО за год произошло в Катон-Карагайском нацпарке

В регионе за год зарегистрировано 27 лесных пожаров, причем почти половина из них пришлась на особо охраняемую территорию — Катон-Карагайский национальный парк, где произошло 12 возгораний. Остальные 15 зафиксированы в коммунальных лесных хозяйствах. Об этом сообщил руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Кайрат Мейрембеков на брифинге в РСК ВКО.

Он подчеркнул, что сезон носил выраженный природный характер.

— Главная причина — грозовые разряды. В 24 из 27 случаев возгорания возникали сразу после молний, которые попадали в сухую растительность. Мы фиксировали, как очаги появлялись буквально через минуты после грозовых фронтов. Это определило весь ход сезона, — рассказал Мейрембеков.

Общая площадь, пройденная огнем, составила 203,9 гектара. Самым масштабным стал апрельский пожар в Зайсанском лесном хозяйстве площадью 172,7 га, включая 1,4 га леса.

— Это был серьезный вызов. Огонь распространялся очень быстро, и нам пришлось задействовать максимум ресурсов. Тем не менее пожар локализовали в установленных границах. Причины установлены, ущерб компенсирован полностью, — отметил руководитель инспекции.

В ходе сезона большой объем работы был направлен на профилактику и техническую готовность. В 2025 году было задействовано 196 единиц техники, подготовлено более трех тысяч единиц инвентаря, создано 62 километра минерализованных полос, а уход проведен на 642 километрах. В населенных пунктах и на лесных участках установлено 239 предупреждающих аншлагов, распространено 3 463 памятки, сельхозпроизводителям выдано 896 уведомлений.

Отдельное внимание уделили авиационному мониторингу, который обеспечивает раннее обнаружение возгораний.

— Авиапатрулирование — наш главный инструмент быстрого реагирования. Самолет Ан-2 налетал 200 часов, вертолеты Ми-2 суммарно — 271 час, Ми-8 — 60 часов. Особенно важна была работа в районе Катон-Карагайского парка, где мы усилили мониторинг из-за высокой пожарной нагрузки, — пояснили в инспекции.

В регионе также уточнили зоны установки систем раннего обнаружения лесных пожаров — определено 90 мест, обследованных совместно со специалистами «Казахтелекома». Подготовлены площадки под 11 антенна-мачтовых сооружений, материалы переданы в профильный комитет.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала года произошло более 600 лесных пожаров.