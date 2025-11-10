Более 600 лесных пожаров произошло в Казахстане с начала года

По словам руководителя Управления государственного контроля, охраны и защиты леса Жолбарыса Нияза, для повышения эффективности защиты лесов от пожаров с 2023 года проводится модернизация материально-технической базы государственных лесовладельцев.

В 2023–2024 годах закупили 1 078 единиц техники и 1 787 единиц противопожарного оборудования, включая 118 пожарных автоцистерн, 242 мобильных лесопожарных комплекса, 516 тракторов и грузовых автомобилей, 202 патрульных автомобиля и другое специализированное оборудование.

В этом году за счет лизингового финансирования предусмотрена поставка пожарной техники отечественного производства — 333 пожарных машин, 370 МЛПК и 339 тракторов. С начала 2025 года уже поставлено 352 единицы техники. Ожидается, что оставшиеся лесовладельцы будут обеспечены противопожарным оборудованием до начала пожароопасного сезона 2026 года.

Эти меры позволят полностью оснастить лесные и природоохранные учреждения в наиболее уязвимых регионах страны современной техникой. Новые пожарные машины разработаны с участием специалистов лесного хозяйства и с учетом опыта тушения крупных лесных пожаров последних лет.

Конструкция техники адаптирована к сложным природным условиям и соответствует современным требованиям безопасности. Учитывая случаи перегрева колес при длительной работе в зоне возгорания, в новых моделях предусмотрена система самотушения кабины и колесных арок.

Одной из ключевых особенностей техники стала возможность тушения пожаров в движении, что повышает скорость и эффективность локализации очагов возгорания. Машины оснащены насосами с повышенными рабочими характеристиками и резервуарами объемом 3 тонны, что обеспечивает оптимальный баланс между маневренностью и проходимостью на труднодоступных участках.

