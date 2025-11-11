Больше половины учеников не пришли на уроки в Актау
После сообщения о возможном нападении на школы в Актау более половины учеников не пришли на уроки, передает корреспондент агентства Kazinform.
Родители из соображений безопасности решили оставить детей дома.
По данным Мангистауского областного Управления образования, во всех школах есть охрана, работают видеокамеры и тревожные кнопки. Ситуация под контролем.
— 9 ноября 2025 года в мессенджерах и социальных сетях распространилась ложная информация, вызвавшая беспокойство у жителей города Актау. По данному факту правоохранительные органы провели оперативные действия, был создан специальный оперативно-следственный штаб, проведены все необходимые проверочные мероприятия. В результате выяснилось, что никакой опасности нет. В настоящее время все организации образования работают в штатном режиме. 10 ноября в школах города Актау присутствовали на уроках первой и второй смены 30 502 ученика. Это 43,1% от общего числа учеников, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что идет проверка сообщения в социальной сети о том, что «школы Актау будут наполнены кровью».