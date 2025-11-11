Больше половины учеников не пришли на уроки в Актау

Родители из соображений безопасности решили оставить детей дома.

По данным Мангистауского областного Управления образования, во всех школах есть охрана, работают видеокамеры и тревожные кнопки. Ситуация под контролем.

— 9 ноября 2025 года в мессенджерах и социальных сетях распространилась ложная информация, вызвавшая беспокойство у жителей города Актау. По данному факту правоохранительные органы провели оперативные действия, был создан специальный оперативно-следственный штаб, проведены все необходимые проверочные мероприятия. В результате выяснилось, что никакой опасности нет. В настоящее время все организации образования работают в штатном режиме. 10 ноября в школах города Актау присутствовали на уроках первой и второй смены 30 502 ученика. Это 43,1% от общего числа учеников, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что идет проверка сообщения в социальной сети о том, что «школы Актау будут наполнены кровью».



