    19:48, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Больше половины учеников не пришли на уроки в Актау

    После сообщения о возможном нападении на школы в Актау более половины учеников не пришли на уроки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    школа
    Фото: управление образования Павлодарской области

    Родители из соображений безопасности решили оставить детей дома.

    По данным Мангистауского областного Управления образования, во всех школах есть охрана, работают видеокамеры и тревожные кнопки. Ситуация под контролем.

    — 9 ноября 2025 года в мессенджерах и социальных сетях распространилась ложная информация, вызвавшая беспокойство у жителей города Актау. По данному факту правоохранительные органы провели оперативные действия, был создан специальный оперативно-следственный штаб, проведены все необходимые проверочные мероприятия. В результате выяснилось, что никакой опасности нет. В настоящее время все организации образования работают в штатном режиме. 10 ноября в школах города Актау присутствовали на уроках первой и второй смены 30 502 ученика. Это 43,1% от общего числа учеников, — говорится в сообщении. 

    Ранее сообщалось, что идет проверка сообщения в социальной сети о том, что «школы Актау будут наполнены кровью».

    Муратбек Макулбеков
