Больше 500 жителей ВКО пострадали от укусов животных с начала года

В Восточном Казахстане все чаще обращаются за медицинской помощью после укусов животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

Только за первые три месяца этого года пострадали 526 человек — почти на сотню больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО во время брифинга в Региональной службе коммуникаций, основной причиной обращений остаются нападения собак.

— В первом квартале 2026 года зарегистрировано 387 обращений по поводу укусов собак и 113 — после контакта с кошками. Также были единичные случаи укусов лисой, волком и лошадью, — сообщили в ведомстве.

По данным санитарных врачей, ситуация остается тревожной не только из-за роста числа пострадавших, но и из-за большого количества безнадзорных животных. Почти каждая вторая собака или кошка, причинившая вред человеку, оказалась бродячей.

— Из 500 собак и кошек, нанесших вред человеку, 264 животных были безнадзорными. Это 52,8% от общего числа, — отметили в ДСЭК.

Специалисты подчеркивают: речь идет не только об укусах. Поводом для обращения к медикам становятся также оцарапывания и даже ослюнение животных, поскольку в подобных случаях сохраняется риск заражения бешенством.

Всем пострадавшим назначают курс антирабических прививок. В группе риска, по словам специалистов, прежде всего дети, дачники, сельские жители и владельцы домашних животных.

При этом статистика последних лет практически не меняется. Собаки остаются причиной большинства подобных травм. В прошлом году на них пришлось свыше 80% всех случаев нападений животных на людей.

Параллельно в регионе продолжается профилактическая вакцинация против бешенства среди людей, чья работа связана с повышенным риском заражения. По данным департамента, в прошлом году прививки получили почти 570 человек.

