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    23:00, 02 Май 2024 | GMT +6

    Больше 150 повреждений выявили на теплосетях в Павлодаре

    Больше 150 повреждений выявили на теплосетях в Павлодаре
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    В южной части Павлодара сети испытали на прочность. Без горячей воды остаются около 600 многоэтажек областного центра, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Весенние гидравлические испытания в Павлодаре проводят в два этапа. Сначала проверяют южную часть города, куда относятся 756 многоэтажных домов.

    - По итогам гидравлических испытаний по южному сетевому району выявлено 152 повреждения на тепловых сетях. В 604 многоэтажных жилых дома горячее водоснабжение  будет подано до 26 мая, - сообщает монополист АО «Павлодарэнерго».

    Из всех повреждений 20 приходится на магистральные сети.

    Гидравлические испытания по северному сетевому району проводятся с 29 апреля по 5 мая. Это еще 543 многоэтажных жилых дома. Когда им подключат горячую воду пока неизвестно.

    Для сравнения, в прошлом году после проведенных тепловиками плановых гидравлических испытаний было выявлено 182 повреждения на внутриквартальных тепловых сетях, из них по южному сетевому району – 110. На магистральных тепловых сетях после весенних испытаний год назад было выявлено 59 повреждений, в северной части города - 11.

    Напомним, на сегодняшний день теплосети Павлодара изношены на 92%. А на ремонт всей системы теплоснабжения Павлодарской области, по оценке специалистов, требуется более 50 млрд тенге.

    Теги:
    Павлодар Тепловые сети Авария на теплосетях ЖКХ Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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