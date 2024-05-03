Больше 150 повреждений выявили на теплосетях в Павлодаре

В южной части Павлодара сети испытали на прочность. Без горячей воды остаются около 600 многоэтажек областного центра, передает корреспондент агентства Kazinform.

Весенние гидравлические испытания в Павлодаре проводят в два этапа. Сначала проверяют южную часть города, куда относятся 756 многоэтажных домов.

- По итогам гидравлических испытаний по южному сетевому району выявлено 152 повреждения на тепловых сетях. В 604 многоэтажных жилых дома горячее водоснабжение будет подано до 26 мая, - сообщает монополист АО «Павлодарэнерго».

Из всех повреждений 20 приходится на магистральные сети.

Гидравлические испытания по северному сетевому району проводятся с 29 апреля по 5 мая. Это еще 543 многоэтажных жилых дома. Когда им подключат горячую воду пока неизвестно.

Для сравнения, в прошлом году после проведенных тепловиками плановых гидравлических испытаний было выявлено 182 повреждения на внутриквартальных тепловых сетях, из них по южному сетевому району – 110. На магистральных тепловых сетях после весенних испытаний год назад было выявлено 59 повреждений, в северной части города - 11.

Напомним, на сегодняшний день теплосети Павлодара изношены на 92%. А на ремонт всей системы теплоснабжения Павлодарской области, по оценке специалистов, требуется более 50 млрд тенге.