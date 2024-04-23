Более 50 млрд тенге требуется на ремонт всей системы теплоснабжения Павлодарской области

Теплосети Павлодара изношены на 92%. В этом году в городе отремонтируют около 40 километров трубопроводов, серьезный ремонт также ждет несколько тепломагистралей в Экибастузе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отопительный сезон в Павлодаре завершился 22 апреля, и теперь тепловики приступают к испытанию сетей на прочность. Сначала – в северной части города, затем – в южной.

- На сегодня средний физический износ оборудования тепловых сетей составляет 92,2%. Это уже критический износ. С начала 2024 года на тепловых сетях было выявлено 90 повреждений. С начала отопительного сезона - 284 повреждения. Все они устранены. На этот год у нас запланированы капитальные ремонты общей протяжённостью 3,73 километра, также запланированы работы по восстановлению нарушенной теплоизоляции и нарушенного благоустройства, - рассказал Павел Плетухов, заместитель главного инженера по эксплуатации ТОО «Павлодарские тепловые сети».

Если после испытаний на сетях будут выявлены серьезные повреждения, устранить порывы и подключить горячее водоснабжение рассчитывают в течение 30 дней. Устранением займется подрядчик от акимата. Где значительных повреждений не выявят, горячую воду подключат через неделю после завершения испытаний. При отсутствии порывов уложиться обещают в 3-5 дней.

- В текущем году запланирован ремонт 39 единиц основного оборудования на энергоисточниках, более 40 километров теплосетей, подготовка всех 337 автономных котельных, 542 объектов образования, 317 объектов здравоохранения, 305 объектов культуры и 2231 многоэтажного жилого дома, - отметил руководитель управления энергетики и ЖКХ Ержан Иманзаипов.

Чтобы износ системы теплоснабжения в Павлодаре снижался, нужно ежегодно ремонтировать не менее 30 километров теплосетей. В этом году на строительство тепломагистрали ТМ-13 в Павлодаре выделили средства из республиканского бюджета. Также будет построена новая насосная.

В областном центре продолжится работа по ремонту «внутрикварталки». Только в прошлом году впервые за много лет в Павлодаре взялись за внутриквартальные сети, и заменили около 12 километров труб. Этим летом отремонтируют еще 5,9 внутриквартальных сетей в двух микрорайонах города. С марта плановые капитальные ремонты начались на станциях ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

Также в этом году ремонт продолжится в Экибастузе. На ремонт котла №15 городской ТЭЦ и строительство трубопровода осветленной воды направят около 5 миллиардов тенге, на реконструкцию двух тепломагистралей - 11,3 миллиарда тенге. В Аксу отремонтируют 4,4 километра внутриквартальных сетей теплоснабжения. В мае будут известны результаты пуско-наладочных работ на проблемной котельной в Аксу.

- У нас проектов в целом разработано свыше, чем на 56 миллиардов тенге. Это огромная сумма, будем разбивать на части. В любом случае, все это за один год 1 год мы не реализуем, будем – поэтапно, - отметил Ержан Салханов.

Напомним, недавно жителей Павлодара предупредили о начале гидравлических испытаний. В связи с этим, горожанам предстоит набраться терпения: временно они останутся без горячей воды.