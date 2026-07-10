Больше 120 км дорог планируют отремонтировать в Жамбылской области

В Жамбылской области на дорожные работы выделили 22,5 млрд тенге. Часть проектов осталась с прошлого года, еще часть запустили уже в этом году, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Жамбылской области в этом году планируют отремонтировать 123,8 км дорог. Всего в дорожный план региона вошли 67 проектов. По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата области, общая протяженность местных дорог и улиц в регионе составляет больше 10,1 тыс. км. На их ремонт и содержание в 2026 году предусмотрели 22,5 млрд тенге.

За счет этих средств в области намерены не только обновлять дорожное покрытие. В план также включили строительство двух мостов и трех железнодорожных путепроводов.

Основной объем работ приходится на средний ремонт. В общей сложности им хотят охватить 123,8 км. Из них 33,1 км — это дороги областного значения, 21,6 км — районные дороги, еще 75,3 км — улицы в населенных пунктах.

Кроме того, запланирована реконструкция 6,2 км улиц. Отдельно деньги хотят направить на текущее содержание дорожной сети. На эти цели предусмотрено 2,9 млрд тенге.

В этот список входят работы, которые водители чаще всего замечают уже по факту — ямочный ремонт, замена покрытия, устранение пучинистых участков, установка и обновление дорожных знаков, нанесение разметки, монтаж искусственных неровностей, а также установка и замена светофоров.

Часть проектов в этом году не новая. Из 67 объектов 32 перешли с 2025 года. Еще 35 проектов начали уже в 2026 году.

На сегодня работы завершены по 14 проектам. Еще на 45 объектах ремонт уже идет. По оставшимся 8 проектам пока проводят процедуры государственных закупок.

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