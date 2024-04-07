Большая вода подступила к Рудному: как жители поселка справляются с паводком

Большая вода настигла Костанайскую область и за считанные дни подтопила практически все районы и города. С потопом борются горожане и сельчане – последним достается вдвое больше: люди вынуждены перегонять скот, покидать свои дома и защищать имущество. Корреспондент агентства Kazinform побывала в одном из подтопленных поселков.

Поселок Перцевка находится в подчинении городской администрации Рудного. Располагается примерно в 10 км от города с населением чуть более 300 человек. Поселок небольшой, но он лежит в непосредственной близости от реки Тобол.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Для старожил поселка потопы — явление обычное, но такого масштаба многие припомнить не могут. С момента объявления эвакуации с местными жителями работают сотрудники полиции. Они просят заранее покинуть дома. Помогают перегнать скот (животных отправляют на местность повыше, в бывшие производственные помещения, прим.ред.), поднимают мебель, бытовую технику в домах, а также остаются на местах следить за общественным порядком, чтобы в закрытые дома не проникли воры.

— Не все идут на контакт. Многие остаются охранять имущество. Другие же, наоборот, спокойно собираются и четко следуют инструкции. Наша задача обеспечить безопасноть людей и не допустить нарушение порядка, — рассказал участковый инспектор полиции Рудного Арман Ищанов.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Во время беседы с корреспондентом Kazinform сотрудники полиции развернули несколько машин, которые почему-то возвращались за забытыми вещами. К концу дня весь поселок пустовал. Где-то остались мужчины, отправив жен с детьми в город, в каких-то домах непоколебимые граждане наотрез отказались уезжать.

Для многих эвакуация прошла очень болезненно и эмоционально. Жительница поселка Татьяна со слезами на глазах говорит, что уезжать не хотела.

— Это просто жуть. Кто мне восстановит мои книги? Мебель? Ремонт? Как быть дальше-то? Я на своей памяти не припомню потопов, хотя проживаю тут уже четверть века. Теперь нас просто эвакуировали и мы не знаем, как будет жизнь продолжаться дальше, — сетует она.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

По всему периметру окраины села проведена обваловка протяженностью 5 км грунта на дамбе и откачка талых вод, но вода прибывает с невероятной скоростью.

Рамазан Нагимов вместе со своей супругой проживает в Перцевке с рождения. Последний такой потоп, по его воспоминаниям, был в 70-х годах. Аналогично топило и в нулевых.

— Мы не эвакуировались. Наш дом находится на окраине, возле трассы. Вода точно не дойдет. Подобные потопы были, паводок половину села скрывал под водой, но последние лет 20 такой картины не припомню, — рассказал он.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Для эвакуации и патрулирования привлечены почти полсотни человек. Помогают сотрудники не только исполнительных органов, но и местных предприятий, ССГПО, водоканала, а также волонтеры и просто неравнодушные граждане.

Эвакуируют людей в город. Там действует 5 эвакопунктов с общим количеством койко-мест — 169. Всего с опасных участков эвакуировано 523 человека — большинство разместились у своих родных.

Жительница села Ольга отправилась к своей знакомой в Костанай. Женщина собиралась буквально с корреспондентом агентства Kazinform, отключала электрические автоматы. Мебель в безопасное место решила не переставлять, к материальным вещам, по ее словам, надо относиться проще.

— Поеду к знакомой в областной центр. Конечно, тоже не припомню такого паводка, но это стихия, тут не поспоришь с природой, — подчеркнула женщина.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

По поселку бегает очень много собак, большинство из них хозяева отпустили на период эвакуации. Кошек в основном забирают с собой. Что касается домашнего скота, то птицу помогли загнать на чердаки, а КРС, овец, козлов перегнали на возвышенность.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Угроза подтопления маленького поселка к сожалению сохраняется: по последним данным, сброс воды с Каратомарского водохранилища увеличат до 3300 м³/сек. А это значит, что вода может зайти в дома сельчан, но многие из них надеются, что ущерб имуществу будет причинен минимальный.

Напомним, Костанайская область борется с паводками. Первые сообщения о прибывшей воде поступили из южных регионов области: Амангельдинский, Джангельдинский районы и Аркалык. Там 28 марта объявили режим ЧС. Режим ЧС также ввели в Карасуском, Костанайском районах и Костанае.

Ущерб, которые понесли жители районов, в акимате области пообещали возместить. Оценочная комиссия уже проводит работу по подсчету причиненного ущерба.

Позже стало известно, что в зоне риска находятся еще 14 районов области: Наурузумский, Мендынгаринский, Карасуский районы и город Рудный.

Непростая ситуация сложилась и в областном центре — там затопило район «Костанай-2». Позже акимат города заявил, что затопить может и другие прибрежные районы города из-за повышения уровня воды в реке Тобол.

В борьбе с паводками помогают не только спецслужбы, но и неравнодушные граждане.

Также стало известно, что в мессенджерах распространяется фейк о прорыве плотины. Оперштаб опроверг информацию.