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    22:24, 06 Апрель 2024 | GMT +6

    Каратомарское водохранилище в Костанайской области заполнено на 99%

    Каратомарское водохранилище, Костанайская область
    Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

    Заместитель акима Костанайской области Арман Абенов рассказал, как регион борется с паводками,. передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    По словам чиновника, паводковая ситуация на юге области стабилизировалась. Силы перенаправлены в другие районы Костанайской области.

    Сейчас происходит интенсивное наполнение Каратомарского водохранилища (99%). Также воду сбрасывают в сторону Костаная мощностью 2 640 м3/с.

    Имеется риск затопления территорий, прилегающих к реке Тобол в Костанае, села Перцевка города Рудного и города Тобыла Костанайского района.

    На реке Тобол дважды проводились взрывные работы для предотвращения ледовых заторов.

    Замакима также отметил, что при сбросе воды из России, может подтопить районный центр Айет и еще несколько сел.

    В целом по области эвакуировали 1 835 человек вдоль реки Тобол и реки Тюнтюгур (за сутки г.Костанай – 227, Костанайский район – 1043, г.Рудный – 73, Карасуский район – 284, Карабалыкский район – 25, Аулиекольский район – 32, район Б. Майлина – 63, Денисовский район – 88).

    Для контроля ситуации осуществляется круглосуточное дежурство.

    Напомним, в Амангельдинском, Джангельдинском районах и городе Аркалыке 28 марта объявили режим ЧС. Также, режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайской районах и Костанае.

    Ущерб, которые понесли жители районов, в акимате области пообещали возместить. Оценочная комиссия уже проводит работу по подсчету причиненного ущерба.

    Позже стало известно, что в зоне риска оказываются еще 14 районов области. 

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Костанайская область Акимат Водохранилище Россия Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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