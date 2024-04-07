Каратомарское водохранилище в Костанайской области заполнено на 99%

Заместитель акима Костанайской области Арман Абенов рассказал, как регион борется с паводками,. передаёт корреспондент агентства Kazinform.

По словам чиновника, паводковая ситуация на юге области стабилизировалась. Силы перенаправлены в другие районы Костанайской области.

Сейчас происходит интенсивное наполнение Каратомарского водохранилища (99%). Также воду сбрасывают в сторону Костаная мощностью 2 640 м3/с.

Имеется риск затопления территорий, прилегающих к реке Тобол в Костанае, села Перцевка города Рудного и города Тобыла Костанайского района.

На реке Тобол дважды проводились взрывные работы для предотвращения ледовых заторов.

Замакима также отметил, что при сбросе воды из России, может подтопить районный центр Айет и еще несколько сел.

В целом по области эвакуировали 1 835 человек вдоль реки Тобол и реки Тюнтюгур (за сутки г.Костанай – 227, Костанайский район – 1043, г.Рудный – 73, Карасуский район – 284, Карабалыкский район – 25, Аулиекольский район – 32, район Б. Майлина – 63, Денисовский район – 88).

Для контроля ситуации осуществляется круглосуточное дежурство.

Напомним, в Амангельдинском, Джангельдинском районах и городе Аркалыке 28 марта объявили режим ЧС. Также, режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайской районах и Костанае.

Ущерб, которые понесли жители районов, в акимате области пообещали возместить. Оценочная комиссия уже проводит работу по подсчету причиненного ущерба.

Позже стало известно, что в зоне риска оказываются еще 14 районов области.