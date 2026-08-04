Больницу в Актобе привлекли к ответственности за незаконную выгрузку мусора в степи

В социальных сетях была опубликована видеозапись, снятая жителем города Актобе. На кадрах зафиксирован факт выгрузки мусора в степной зоне за пределами города, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

Среди строительных отходов были обнаружены служебные документы, принадлежащие одному из медицинских учреждений Актобе, в том числе несколько журналов учета.

По данному факту полицейские незамедлительно организовали проверочные мероприятия. В результате установлено, что правила благоустройства территорий населенных пунктов нарушили ответственные лица местной больницы. В отношении ответственных лиц составлен протокол.

Также участковые инспекторы полиции провели с правонарушителями профилактическую беседу о соблюдении правил благоустройства.

В результате принятых мер медицинское учреждение собственными силами ликвидировало несанкционированную свалку.

Полиция призывает жителей и организации соблюдать экологические требования и утилизировать отходы только в специально отведенных местах.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре будут бесплатно вывозить мусор активным борцам с несанкционированными свалками.