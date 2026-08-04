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    Больницу в Актобе привлекли к ответственности за незаконную выгрузку мусора в степи

    В социальных сетях была опубликована видеозапись, снятая жителем города Актобе. На кадрах зафиксирован факт выгрузки мусора в степной зоне за пределами города, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    Больницу в Актобе привлекли к ответственности за незаконную выгрузку мусора в степи
    Кадр из видео

    Среди строительных отходов были обнаружены служебные документы, принадлежащие одному из медицинских учреждений Актобе, в том числе несколько журналов учета.

    По данному факту полицейские незамедлительно организовали проверочные мероприятия. В результате установлено, что правила благоустройства территорий населенных пунктов нарушили ответственные лица местной больницы. В отношении ответственных лиц составлен протокол.

    Также участковые инспекторы полиции провели с правонарушителями профилактическую беседу о соблюдении правил благоустройства.

    В результате принятых мер медицинское учреждение собственными силами ликвидировало несанкционированную свалку.

    Полиция призывает жителей и организации соблюдать экологические требования и утилизировать отходы только в специально отведенных местах.

    Ранее сообщалось, что в Павлодаре будут бесплатно вывозить мусор активным борцам с несанкционированными свалками.

    Регионы Казахстана Мусор Нарушения Экология Больницы Актобе Актюбинская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор