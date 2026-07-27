В Павлодаре будут бесплатно вывозить мусор активным борцам с несанкционированными свалками

В Павлодаре жителей, активно сообщающих о фактах незаконного сброса мусора, будут поощрять бесплатным вывозом отходов на городской полигона, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщили в прокуратуре, по инициативе природоохранной прокуратуры подписан меморандум о сотрудничестве между Департаментом экологии, акиматом Павлодара, разработчиком мобильного приложения «Халық Тумары» и оператором полигона твердых бытовых отходов.

Согласно документу, граждане, принимающие активное участие в профилактике экологических правонарушений, ежемесячно будут получать талон на бесплатный вывоз отходов на городской полигон.

Активистов будут определять с помощью мобильного приложения «Халық Тумары». За каждое сообщение о нарушении пользователям будут начисляться баллы, на основании которых и будут определяться получатели поощрения.

В прокуратуре напомнили, что для выявления нарушителей также используются беспилотные летательные аппараты и данные Центра оперативного управления, полученные с камер видеонаблюдения.

Только за прошедшую неделю в регионе выявлено три факта складирования отходов в неустановленных местах. Кроме того, зафиксировано захламление крупногабаритным мусором арендованного у государства земельного участка площадью 2 гектара.

В отношении нарушителей принимаются меры административного воздействия.

Одновременно местные исполнительные органы продолжают работу по ликвидации стихийных свалок. За последний месяц в Павлодаре ликвидировано 13 крупных несанкционированных скоплений мусора.

Работа по предупреждению экологических правонарушений и ликвидации стихийных свалок продолжается.