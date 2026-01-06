Больница в Жетысу вернула бизнесу 117,6 млн тенге по требованию прокуратуры
В Аксуском районе по результатам анализов в сферах государственных закупок и земельного законодательства выявлены нарушения прав предпринимателей и инвестора, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру области Жетысу.
Установлено, что Центральной районной больницей Аксуского района несмотря на полное исполнение договорных обязательств со стороны поставщиков, 57 предпринимателям не были возвращены 3% обеспечения исполнения договоров, на общую сумму 117,6 млн тенге.
Также в рамках надзора за соблюдением земельного законодательства выявлены нарушения прав фермеров. Так, при реализации инвестиционного проекта ТОО «Екпінді» в Аксуском районе из предусмотренных договором аренды земельных участков не предоставлено 100 гектаров пастбищных земель.
По всем выявленным фактам приняты меры прокурорского реагирования: права предпринимателей и инвестора восстановлены, виновные должностные лица привлечены к ответственности.
По поручению Главы государства защита прав предпринимателей и инвесторов остаётся приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры.
