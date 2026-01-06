РУ
    09:43, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Больница в Жетысу вернула бизнесу 117,6 млн тенге по требованию прокуратуры

    В Аксуском районе по результатам анализов в сферах государственных закупок и земельного законодательства выявлены нарушения прав предпринимателей и инвестора, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру области Жетысу.

    прокуратура
    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    Установлено, что Центральной районной больницей Аксуского района несмотря на полное исполнение договорных обязательств со стороны поставщиков, 57 предпринимателям не были возвращены 3% обеспечения исполнения договоров, на общую сумму 117,6 млн тенге.

    Также в рамках надзора за соблюдением земельного законодательства выявлены нарушения прав фермеров. Так, при реализации инвестиционного проекта ТОО «Екпінді» в Аксуском районе из предусмотренных договором аренды земельных участков не предоставлено 100 гектаров пастбищных земель.

    По всем выявленным фактам приняты меры прокурорского реагирования: права предпринимателей и инвестора восстановлены, виновные должностные лица привлечены к ответственности.

    По поручению Главы государства защита прав предпринимателей и инвесторов остаётся приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры.

    Ранее сообщалось о том, что двух должностных лиц наказали в ВКО за вмешательство в бизнес.

    Теги:
    Бизнес Область Жетысу Прокуратура
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
