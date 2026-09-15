«Больница Питт» второй год подряд получила «Эмми» за лучший драматический сериал

Медицинская драма «Больница Питт» второй год подряд стала лучшим драматическим сериалом на премии «Эмми», завоевав шесть наград, включая статуэтки для Ноа Уайли и Эрнеста Хардина-младшего, передает Kazinform со ссылкой на DW .

На церемонии Emmy Awards в Голливуде главные телевизионные награды достались проектам HBO Max. Победителями стали медицинская драма «Больница Питт» и мини-сериал «ГКС. Сент-Луис».

Американский медицинский сериал HBO Max «Больница Питт» («The Pitt») получил шесть «Эмми» в разных категориях, в частности — второй год подряд — в номинации «Лучший драматический сериал». Победители премии за достижения в области телевизионных искусств были объявлены в Лос-Анджелесе в ночь на вторник, 15 сентября.

Сыгравший в «Больнице Питт» актер Ноа Уайли удостоен, как и годом ранее, награды за лучшую мужскую роль в драматическом сериале, а Эрнест Харден-младший — как лучший приглашенный актер. Еще две статуэтки проект завоевал за лучший кастинг в драматическом сериале и за лучший пластический грим.

За лучшую женскую роль в драматическом сериале «Эмми» получила американская актриса Рэй Сихорн («Одна из многих», «Pluribus»), а Эллисон Дженни — за лучшую женскую роль второго плана в сериале «Дипломатка» («The Diplomat»).

История о любовном треугольнике людей среднего возраста, закончившаяся трагедией, от HBO Ma «ГКС. Сент-Луис» («DTF St. Louis») награждена в категории «Лучший мини-сериал».

Награда за лучшую мужскую роль в мини-сериале досталась Мэттью Ризу за проект «Чудовище внутри меня». Сериал «Бухта вдов» («Widow’s Bay») награжден как лучшая комедия.

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