09:40, 24 Март 2024 | GMT +6
Больная раком Кейт Миддлтон обратилась к жителям Британии и других стран
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая сообщила о заболевании раком, и ее супруг принц Уильям тронуты поддержкой общественности, передает агентство Kazinform.
— Принц и принцесса очень тронуты добрыми сообщениями, поступающими от людей из Великобритании, стран Содружества и со всего мира в ответ на послание Ее Королевского Высочества. Они очень тронуты теплотой и поддержкой общественности и благодарны за понимание их просьбы о конфиденциальности в это время, — говорится в заявлении представителя Кенсингтонского дворца.
Ранее принцесса Уэльская раскрыла правду о своем онкологическом заболевании.