Больная раком Кейт Миддлтон обратилась к жителям Британии и других стран

— Принц и принцесса очень тронуты добрыми сообщениями, поступающими от людей из Великобритании, стран Содружества и со всего мира в ответ на послание Ее Королевского Высочества. Они очень тронуты теплотой и поддержкой общественности и благодарны за понимание их просьбы о конфиденциальности в это время, — говорится в заявлении представителя Кенсингтонского дворца.