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    09:40, 24 Март 2024 | GMT +6

    Больная раком Кейт Миддлтон обратилась к жителям Британии и других стран

    instagram.com/ kensingtonroyal
    Фото: instagram.com/ kensingtonroyal

    Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая сообщила о заболевании раком, и ее супруг принц Уильям тронуты поддержкой общественности, передает агентство Kazinform.

    — Принц и принцесса очень тронуты добрыми сообщениями, поступающими от людей из Великобритании, стран Содружества и со всего мира в ответ на послание Ее Королевского Высочества. Они очень тронуты теплотой и поддержкой общественности и благодарны за понимание их просьбы о конфиденциальности в это время, — говорится в заявлении представителя Кенсингтонского дворца.

    Ранее принцесса Уэльская раскрыла правду о своем онкологическом заболевании.

    Теги:
    СМИ Общество Онкология Великобритания Мировые новости
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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