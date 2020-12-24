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Более тысячи туркестанцев переехали в северные регионы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
24 Декабря 2020, 21:06
Более тысячи туркестанцев переехали в северные регионы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году по программе «Еңбек» в северные регионы переселились 1050 граждан, или 335 семей. В основном они отправились в Костанайскую, Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую и Северо-Казахстанскую области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В этом году регион пополнился на 1 494 семьи из 5 364 человек. Такие данные озвучили в ходе визита министра труда и социальной защиты населения РК Биржана Нурымбетова в Туркестанскую область. Кроме того, министр и заместитель акима области Улан Тажибаев осмотрели, как идёт строительство социальных объектов.

Министр остался доволен результатами.

Отметим, в этом году в Туркестанской области выделили 770 квот на привлечение иностранной рабочей силы. А сами иностранцы получили 71 разрешение для работы на 16 предприятиях.


Туркестанская область   Занятость   Регионы Казахстана   Общество   Енбек жолы  
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