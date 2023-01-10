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Более тысячи рабочих убирают снег в Алматы

10 Января 2023, 22:24
Более тысячи рабочих убирают снег в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 12:00 началось выпадение снега, который по прогнозу РГП «Казгидромет» ожидается до обеда 11 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении развития коммунальной инфраструктуры сообщили, что с начала сильного снегопада в городе в целях предупреждения гололедных явлений силами 143 пескоразбрасывателя производится повторная обработка дорог противогололедными материалами, которая началась с ночи. По состоянию на 18:00 часов использовано 1624 тонны, а также 122 кубометра жидкого реагента.

Продолжаются работы по очистке мест общего пользования, тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов. Задействовано 512 единиц спецтехники и 1076 дорожных рабочих.


«В ночной период планируется выход 460 единиц спецтехники, в том числе 204 единицы подметально-уборочной техники и 360 дорожных рабочих. Будет организовано по две колонны в каждом районе, после чего повторная обработка противогололедными материалами. В подрядных предприятиях организована круглосуточная работа по уборке снега», - проинформировали в управлении развития коммунальной инфраструктуры.

По прогнозу РГП «Казгидромет», температура воздуха ночью и завтра днем 11 января -10…-12 градусов.


Ранее сообщалось, что в Алматы для уборки снега в зимний период задействовано 10 подрядных организаций, в которых имеется 969 единиц спецтехники для посыпки противогололедных материалов, сгребания, погрузки и вывоза снега, а также 1370 дорожных рабочих.

В ближайшие дни в Алматы ожидается сильный снегопад, прогнозируются гололедные явления и морозы до -25 градусов. Коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы.


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