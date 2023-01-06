Более тысячи рабочих мест планируют создать на новом заводе в Туркестанской области

6 Января 2023, 05:36

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Тюлькубасском районе Туркестанской области начато строительство инженерной системы ТОО «Инновационный комплекс «Састобе» с занятостью более 1000 человек. На заводе ведутся работы по водоснабжению, газу и электроснабжению. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды с рабочим визитом побывал на строительной площадке производственного гиганта, передает МИА «Казинформ».

По информации областного акимата, предприятие будет построено за счет средств частного инвестора.

Дархан Сатыбалды поручил поддержать проект, увеличить количество рабочих мест, ассортимент отечественной продукции. Он отметил, что важен и вопрос развития производства по переработке готового сырья и производства готовой продукции. Глава региона остановился на вопросе строительства индустриальной зоны этой территории.

Ожидается, что проект будет завершен в июне 2024 года. После запуска на заводе будет производиться 100 тысяч тонн каустической соды, 120 тысяч тонн поливинилхлорида (ПВХ) и 1 млн тонн в год цемента в год. Общая стоимость проекта - 122 млрд 850 млн тенге.

Глава региона также ознакомился с работой ТОО «Кас-Бетон» в Тюлькубасском районе. На заводе, запущенном в 2008 году, трудоустроено более 200 человек. Здесь добывают известняк.

Дархан Сатыбалды дал поручение акиму района усилить работу с инвесторами и увеличить объемы производства. Он отметил, что необходимо держать в центре внимания вопрос создания инфраструктуры для развития предпринимательства.