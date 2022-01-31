Более тысячи овец погибло при пожаре в Туркестанской области

АЛГАБАС. КАЗИНФОРМ - 1150 голов овец и 150 тонн прессованного сена сгорело при пожаре в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

По сообщению официального представителя Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Талгата Уали, 31 января в 7:15 на пульт 101 поступило сообщение о том, что в 5 км от села Алгабас Байдибекского района на территории крестьянского хозяйства произошло загорание двухэтажного строения для содержания домашнего скота. На первом этаже строения содержался мелко-рогатый скот, на втором этаже складированное сено. Расстояние от крестьянского хозяйства до ближайшей пожарной части 40 км. Огнеборцы доехали до места пожара за 40 минут.

«В результате огнем уничтожено 1150 голов овец и 150 тонн прессованного сена. На месте обнаружен труп пастуха. Пожар локализован в 9:37, ликвидирован в 10:23. Площадь пожара составила 781 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

В тушении пожара были задействованы 15 пожарных и 4 единиц техники ДЧС Туркестанской области. МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности», - сообщили в пресс-службе ведомства.