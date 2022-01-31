+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более тысячи овец погибло при пожаре в Туркестанской области

31 Января 2022 14:19
Поделиться:
Более тысячи овец погибло при пожаре в Туркестанской области

АЛГАБАС. КАЗИНФОРМ - 1150 голов овец и 150 тонн прессованного сена сгорело при пожаре в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Новости по теме
Уникальный Казахстан – животный мир глазами жамбылского фотографа
Причины отравления угарным газом назвали в Таразе Семь пожаров ликвидировали за выходные в ВКО Более четырех тысяч преступлений зарегистрировали в Казахстане после снятия режима ЧП

По сообщению официального представителя Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Талгата Уали, 31 января в 7:15 на пульт 101 поступило сообщение о том, что в 5 км от села Алгабас Байдибекского района на территории крестьянского хозяйства произошло загорание двухэтажного строения для содержания домашнего скота. На первом этаже строения содержался мелко-рогатый скот, на втором этаже складированное сено. Расстояние от крестьянского хозяйства до ближайшей пожарной части 40 км. Огнеборцы доехали до места пожара за 40 минут.

«В результате огнем уничтожено 1150 голов овец и 150 тонн прессованного сена. На месте обнаружен труп пастуха. Пожар локализован в 9:37, ликвидирован в 10:23. Площадь пожара составила 781 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

В тушении пожара были задействованы 15 пожарных и 4 единиц техники ДЧС Туркестанской области. МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности», - сообщили в пресс-службе ведомства.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Происшествия   #Регионы   #МЧС   #Пожар   #ДЧС   #Животные  
Поделиться:
Новости по теме
Уникальный Казахстан – животный мир глазами жамбылского фотографа
Причины отравления угарным газом назвали в Таразе
Семь пожаров ликвидировали за выходные в ВКО
Более четырех тысяч преступлений зарегистрировали в Казахстане после снятия режима ЧП
Популярное
1 Задержан подозреваемый в вандализме на кладбище в Уштобе
2 О процессе восстановления после январских событий в Казахстане рассказали в Израиле
3 Президент еще раз продемонстрировал, что готов обсуждать любые вопросы - эксперт
4 Эксперт прокомментировал озвученные задачи Президента на съезде партии Nur Otan
5 В интервью Президента мы получили ответ на многие волнующие  нас вопросы – Дария Кожамжарова
6 Ерлан Саиров: Нам нужны серьёзные институты разделения власти
Читайте также
Более четырех тысяч преступлений зарегистрировали в Казахстане после снятия режима ЧП
Автомобиль врезался в дерево в Алматы: водитель погиб
Задержан подозреваемый в вандализме на кладбище в Уштобе
О процессе восстановления после январских событий в Казахстане рассказали в Израиле
Президент еще раз продемонстрировал, что готов обсуждать любые вопросы - эксперт
Эксперт прокомментировал озвученные задачи Президента на съезде партии Nur Otan
В интервью Президента мы получили ответ на многие волнующие  нас вопросы – Дария Кожамжарова
Ерлан Саиров: Нам нужны серьёзные институты разделения власти
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив