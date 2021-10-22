Более тысячи нарушений правил пожарной безопасности выявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 1000 нарушений правил пожарной безопасности выявили в Алматы. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Самат Асаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер в ходе брифинга РСК отметил, что с начала осени в Алматы проведено более 147 тысяч обходов частных жилых домов и 186 сходов с жильцами многоквартирных жилых домов с охватом более трех тысяч человек. Особое внимание уделено социально уязвимым слоям населения.

«В этом году на учет поставлены 1326 социально уязвимых семей и 1876 лиц, относящиеся к гражданам, ведущим асоциальный образ жизни. С каждой семьей проведены профилактические беседы о безопасности в отопительный сезон. По итогам проверок 354 дома находятся в неудовлетворительном состоянии. Сведения о них переданы в районные акиматы и Управление социального благосостояния для оказания адресной социальной помощи. В свою очередь, районными отделами социального благосостояния при обходах дают разъяснения в рамках оказания адресной социальной помощи», - сказал Самат Асаинов.

По его словам, сотрудники ДЧС внимательно проверяют каждый дом и проводят разъяснительные беседы.

«Важна каждая семья: на кону человеческие жизни, зачастую жизни маленьких детей. Регулярно проводятся обходы частного сектора совместно с представителями акиматов. Нами совместно с алматинским филиалом «КазТрансГаз–Аймак» и волонтерами в этом году проведено более 147 тысяч обходов жилых домов. Вручены памятки о мерах пожарной безопасности, а также мерах безопасности при использовании бытового газа», - отметил он.

В ходе дворовых обходов выявлено более 1000 нарушений правил пожарной безопасности, владельцам даны рекомендации по устранению выявленных нарушений.

«Чтобы избежать подобных ситуаций, мы просим хозяев всерьез отнестись к печному оборудованию своего дома и проверить состояние печи», - заметил спикер.

В этом году в отопительный сезон в Алматы зафиксировано 549 пожаров в жилом секторе, что составило 60% от общего числа всех возгораний. Материальный ущерб составил 16 млн тенге. Погибло пять человек, получили травмы 14, от отравления угарным газом без возникновения пожара погибло двое, получили отравления угарным газом 15 граждан.

Причинами всех пожаров стало игнорирование пожаробезопасного поведения и низкая социальная ответственность некоторых граждан, а также высокая степень изношенности жилого фонда. Примерно 25% печей в домах со сроком эксплуатации более 50 лет.