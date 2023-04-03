Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Более тысячи баров закрылись в Великобритании из-за инфляции

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Апреля 2023, 01:29
Более тысячи баров закрылись в Великобритании из-за инфляции

ЛОНДОН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - В феврале, по официальным данным, инфляция в Великобритании составила 10,4% в годовом исчислении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Число закрытых в прошлом году баров в Соединенном Королевстве вдвое превышает показатели 2021 года, несмотря на действие в тот период коронавирусных ограничений. Больше всего пабов (98) закрылись в Лондоне.

Согласно Британской ассоциации пива и пабов, всего в стране по состоянию на 2019 год было 47,2 тысяч баров.

Напомним, на фоне падения экономического роста и ускоряющейся инфляции правительство Великобритании представило план масштабного повышения налогов и сокращения государственных расходов. Согласно расчетам британского кабмина, основными факторами роста цен стали повышение тарифов на энергоносители и увеличение стоимости продуктов питания.

Фото: Wes Kitten, VEmaps.com


Великобритания   Европа   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных