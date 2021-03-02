Более трех тысяч крестьянских хозяйств действуют в Тюлькубасском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Тюлькубасском районе Туркестанской области на сегодняшний день насчитывается 3 252 крестьянских хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Акимат района проводит всестороннюю поддержку в получении льготных кредитов. Также организуются мероприятия по поставке необходимых для заготовки кормов ГСМ по сниженным ценам.

Одно из таких хозяйств в районе – это крестьянское хозяйство «Жаксымбет» в селе Балыкты, которое начало заниматься откормом лошадей два года назад. В настоящее время большое хозяйство уже приносит немалый доход. А начиналось оно с 60 голов лошадей, на сегодняшний день поголовье увеличено до 300. Мясо сдают по 1900-2000 тенге в торговые ряды района и город Алматы. В среднем проводят по 5-6 забоев в неделю в зависимости от заказа.

Стоит отметить, что по итогам 2020 года на территории района открыто 76 откормочных площадок, в том числе 19 направлены на откорм лошадей.