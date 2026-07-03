Более трех тысяч заявлений о пропавших зарегистрировали в Астане с начала года

С начала года в столице зарегистрировано более 3000 обращений о безвестном исчезновении граждан. Среди них — как несовершеннолетние, так и взрослые, в том числе пожилые люди, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

Нередко фиксируются случаи, когда граждане уходят на рыбалку или прогулку и по различным причинам перестают выходить на связь.

В столице дроны оказывают значительную помощь при проведении поисковых мероприятий по установлению местонахождения без вести пропавших граждан.

Беспилотные летательные аппараты применяются в тех случаях, когда обследование местности с земли затруднено или невозможно — на водоемах, в камышовых зарослях, лесополосах, болотистой местности, а также на территориях, не охваченных системой городского видеонаблюдения. Благодаря воздушному обзору сотрудники полиции получают возможность оперативно обследовать большие участки местности и быстрее определять возможные направления поиска.

В подобных ситуациях применение дронов позволяет существенно ускорить поисковые мероприятия, сократить время обследования территории и повысить эффективность работы на сложных участках местности. В ряде случаев именно аэромониторинг помогает обнаружить пропавших или сузить район их возможного нахождения.

Наряду с использованием современных технологий к поискам привлекаются сотрудники полиции, а также служебные собаки.

Внедрение технических средств в оперативную работу позволяет повысить результативность поисков и оперативнее реагировать на обращения граждан.

Ранее сообщалось, что две недели продолжаются поиски пропавшей жительницы Кокшетау.