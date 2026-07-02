Две недели продолжаются поиски пропавшей жительницы Кокшетау

По предварительным данным, 48-летняя жительница Кокшетау может находиться в Бурабае, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в Кокшетау вот уже две недели продолжаются поиски 48-летней без вести пропавшей жительницы областного центра Абуовой Марал Куттыбаевны.

Как выяснили полицейские, 12 июня текущего года женщина вышла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась. На связь с родственниками она не выходит. Дома ее ждут супруг и двое несовершеннолетних детей.

Как сообщается, разыскиваемая ростом около 170 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета, глаза карие. В день исчезновения была одета в бежевое платье.

— С момента поступления заявления сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Проверены записи с камер видеонаблюдения, опрошены родственники, знакомые и возможные свидетели, отрабатываются все поступающие сведения. По предварительной информации, похожую на разыскиваемую женщину видели на территории курортной зоны Бурабай. В связи с этим полицейские просят жителей и гостей курорта быть внимательными, — поделились в ведомстве.

Полиция просит всех, кому известно местонахождение Абуовой Марал Куттыбаевны, срочно сообщить в 102 или в ближайший отдел полиции.

— Любая информация может оказаться важной, — отметили в ДП Акмолинской области.

Ранее сообщалось, что после длительных поисков на Каспии найдено тело утонувшего мужчины.