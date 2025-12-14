Более тысячи пациентов скончались в Газе, не дождавшись медицинской эвакуации — ВОЗ

Об этом сообщил журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке представитель Всемирной организации здравоохранения на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн со ссылкой на органы здравоохранения Газы.

По его словам, эта статистика, вероятно, занижена и не полностью отражает реальную ситуацию, поскольку цифры основаны исключительно на зарегистрированных случаях смерти.

— ВОЗ призвала больше стран принимать пациентов из Газы и возобновить медицинскую эвакуацию на Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, — сказал он.

Как отметил Р. Пиперкорн, в Газе частично функционируют 18 из 36 больниц и 43 проц. центров первичной медицинской помощи. При этом наблюдается острая нехватка основных медикаментов и изделий медицинского назначения, в том числе для лечения сердечных заболеваний.

Он подчеркнул, что, несмотря на увеличение одобренных поставок в Газу, процесс ввоза медикаментов и медицинского оборудования по-прежнему остается «необоснованно медленным и сложным».

Напомним, ВОЗ оценила восстановление здравоохранения Газы в $7 млрд.