    23:41, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более тысячи пациентов скончались в Газе, не дождавшись медицинской эвакуации — ВОЗ

    Около 1092 пациентов скончались в секторе Газа, не дождавшись медицинской эвакуации, в период с июля 2024 года по 28 ноября 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Фото: Синьхуа

    Об этом сообщил журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке представитель Всемирной организации здравоохранения на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн со ссылкой на органы здравоохранения Газы.

    По его словам, эта статистика, вероятно, занижена и не полностью отражает реальную ситуацию, поскольку цифры основаны исключительно на зарегистрированных случаях смерти.

    — ВОЗ призвала больше стран принимать пациентов из Газы и возобновить медицинскую эвакуацию на Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, — сказал он.

    Как отметил Р. Пиперкорн, в Газе частично функционируют 18 из 36 больниц и 43 проц. центров первичной медицинской помощи. При этом наблюдается острая нехватка основных медикаментов и изделий медицинского назначения, в том числе для лечения сердечных заболеваний.

    Он подчеркнул, что, несмотря на увеличение одобренных поставок в Газу, процесс ввоза медикаментов и медицинского оборудования по-прежнему остается «необоснованно медленным и сложным».

    Напомним, ВОЗ оценила восстановление здравоохранения Газы в $7 млрд.

    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
