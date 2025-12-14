Более тысячи пациентов скончались в Газе, не дождавшись медицинской эвакуации — ВОЗ
Около 1092 пациентов скончались в секторе Газа, не дождавшись медицинской эвакуации, в период с июля 2024 года по 28 ноября 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Об этом сообщил журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке представитель Всемирной организации здравоохранения на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн со ссылкой на органы здравоохранения Газы.
По его словам, эта статистика, вероятно, занижена и не полностью отражает реальную ситуацию, поскольку цифры основаны исключительно на зарегистрированных случаях смерти.
— ВОЗ призвала больше стран принимать пациентов из Газы и возобновить медицинскую эвакуацию на Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, — сказал он.
Как отметил Р. Пиперкорн, в Газе частично функционируют 18 из 36 больниц и 43 проц. центров первичной медицинской помощи. При этом наблюдается острая нехватка основных медикаментов и изделий медицинского назначения, в том числе для лечения сердечных заболеваний.
Он подчеркнул, что, несмотря на увеличение одобренных поставок в Газу, процесс ввоза медикаментов и медицинского оборудования по-прежнему остается «необоснованно медленным и сложным».
Напомним, ВОЗ оценила восстановление здравоохранения Газы в $7 млрд.