РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:54, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    ВОЗ оценила восстановление здравоохранения Газы в $7 млрд

    Затраты на восстановление системы здравоохранения в секторе Газа составят не менее $7 млрд, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения
    Фото: ВОЗ

    Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

    — Общие затраты на восстановление системы здравоохранения Газы составят не менее $7 млрд, — заявил он на брифинге в Женеве.

    Ранее ВОЗ помогла эвакуировать 41 пациента и 145 сопровождающих лиц в несколько стран. При этом остаются 15 тысяч пациентов, которым необходимо лечение за пределами Газы, включая 4 тысяч детей, отметил глава организации. Он также сообщил, что более 700 человек умерли, не дождавшись эвакуации.

    По оценке ООН, ЕС и Всемирного банка, на полное восстановление Газы потребуется около $70 млрд, однако не все территории сектора будут восстановлены, подчеркнули представители международных организаций.

    Напомним, Израиль и ХАМАС продолжают процесс обмена телами погибших пленных. Выполнение перемирия в анклаве сопровождается взаимными обвинениями и дипломатическими усилиями. 

    В среду в Дейр-аль-Балах прошли массовые похороны 54 палестинцев, тела которых были ранее доставлены из госпиталя Нассер в Хан-Юнисе. Медицинские источники, которых цитирует AlJazeera, утверждают, что на некоторых телах обнаружены следы пыток, и призывают к международному расследованию.

    Теги:
    сектор Газа ООН Палестина ХАМАС ВОЗ
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают