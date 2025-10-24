ВОЗ оценила восстановление здравоохранения Газы в $7 млрд

Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

— Общие затраты на восстановление системы здравоохранения Газы составят не менее $7 млрд, — заявил он на брифинге в Женеве.

Ранее ВОЗ помогла эвакуировать 41 пациента и 145 сопровождающих лиц в несколько стран. При этом остаются 15 тысяч пациентов, которым необходимо лечение за пределами Газы, включая 4 тысяч детей, отметил глава организации. Он также сообщил, что более 700 человек умерли, не дождавшись эвакуации.

По оценке ООН, ЕС и Всемирного банка, на полное восстановление Газы потребуется около $70 млрд, однако не все территории сектора будут восстановлены, подчеркнули представители международных организаций.

Напомним, Израиль и ХАМАС продолжают процесс обмена телами погибших пленных. Выполнение перемирия в анклаве сопровождается взаимными обвинениями и дипломатическими усилиями.

В среду в Дейр-аль-Балах прошли массовые похороны 54 палестинцев, тела которых были ранее доставлены из госпиталя Нассер в Хан-Юнисе. Медицинские источники, которых цитирует AlJazeera, утверждают, что на некоторых телах обнаружены следы пыток, и призывают к международному расследованию.