Более тысячи нарушений ПДД выявлено за три дня в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, вот уже третий день стражи порядка несут вахту, проводя оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный водитель». Задействованы дополнительные экипажи, а также современные технические средства, включая беспилотные летательные аппараты. Использование дронов позволяет инспекторам фиксировать нарушения там, где патрульный автомобиль физически не может остановиться или где водители пытаются скрыть свои маневры.

— 5 декабря на автодороге «Степногорск — поселок Заводской» камера дрона зафиксировала, как водители автомобилей KIA K5 и Toyota Camry пошли на обгон в зоне, где это строго запрещено. Машины пересекли сплошную линию разметки, игнорируя предписания дорожного знака «Обгон запрещен». Такие нарушения относятся к числу наиболее опасных. Обгон в запрещенном месте часто становится причиной лобовых столкновений, одних из самых тяжелых ДТП по последствиям. Разметка и знаки появляются в подобных местах не случайно, перед их установкой проводятся исследования аварийности и анализа дорожных условий, — поделились в ведомстве.

После фиксации нарушения полицейские остановили водителей, на обоих были составлены административные протоколы.

Как добавили в ведомстве, только за первые трое суток операции полицейскими выявлено более 1000 нарушений ПДД, зафиксировано 15 случаев выезда на встречную полосу — одного из самых опасных маневров.

