РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:38, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более тысячи нарушений ПДД выявлено за три дня в Акмолинской области

    Полицейские работают в усиленном режиме, для выявления нарушений задействованы также дроны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В два раза меньше нарушений ПДД выявили автокомплексы из-за неисправности в Костанае
    Фото: Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, вот уже третий день стражи порядка несут вахту, проводя оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный водитель». Задействованы дополнительные экипажи, а также современные технические средства, включая беспилотные летательные аппараты. Использование дронов позволяет инспекторам фиксировать нарушения там, где патрульный автомобиль физически не может остановиться или где водители пытаются скрыть свои маневры.

    — 5 декабря на автодороге «Степногорск — поселок Заводской» камера дрона зафиксировала, как водители автомобилей KIA K5 и Toyota Camry пошли на обгон в зоне, где это строго запрещено. Машины пересекли сплошную линию разметки, игнорируя предписания дорожного знака «Обгон запрещен». Такие нарушения относятся к числу наиболее опасных. Обгон в запрещенном месте часто становится причиной лобовых столкновений, одних из самых тяжелых ДТП по последствиям. Разметка и знаки появляются в подобных местах не случайно, перед их установкой проводятся исследования аварийности и анализа дорожных условий, — поделились в ведомстве.

    После фиксации нарушения полицейские остановили водителей, на обоих были составлены административные протоколы.

    Как добавили в ведомстве, только за первые трое суток операции полицейскими выявлено более 1000 нарушений ПДД, зафиксировано 15 случаев выезда на встречную полосу — одного из самых опасных маневров.

    Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло на трассе в Акмолинской области. 

    Теги:
    Регионы Штрафы ПДД Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают