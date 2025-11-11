РУ
    19:04, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более тысячи единиц спецтехники выйдут на борьбу со снегом в Астане

    Коммунальные службы столицы продолжают круглосуточную бесперебойную работу по уборке и вывозу снега, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Фото: акимат Астаны

    — За дневную смену 10 ноября коммунальные службы вывезли на спецполигоны почти 23 тысячи кубометров снега 1 831 рейсом. В ночь на 11 ноября в снегоуборочных работах будут задействованы 404 дорожных рабочих и 1 183 единицы спецтехники, — сообщили в акимате.

    В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

    — С начала зимнего периода из столицы вывезено около 154 тысяч кубометров снега, что составляет 12 374 рейса большегрузов. — говорится в сообщении.

    Фото: акимат Астаны

    Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.

    Ранее сообщалось, что в Астане после обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого дома 8 ноября проводится досудебное расследование. 

    Теги:
    Астана Снег Благоустройство
    Асель Елюбаева
    Автор
