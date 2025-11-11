Более тысячи единиц спецтехники выйдут на борьбу со снегом в Астане

— За дневную смену 10 ноября коммунальные службы вывезли на спецполигоны почти 23 тысячи кубометров снега 1 831 рейсом. В ночь на 11 ноября в снегоуборочных работах будут задействованы 404 дорожных рабочих и 1 183 единицы спецтехники, — сообщили в акимате.

В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

— С начала зимнего периода из столицы вывезено около 154 тысяч кубометров снега, что составляет 12 374 рейса большегрузов. — говорится в сообщении.

Фото: акимат Астаны

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что в Астане после обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого дома 8 ноября проводится досудебное расследование.