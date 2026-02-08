РУ
    12:46, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Более тысячи единиц спецтехники убирают улицы Алматы после снегопада

    В Алматы в усиленном режиме проводят уборку снега, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность на дорогах и пешеходных зонах, а также бесперебойное движение транспорта.

    Фото: акимат Алматы

    В настоящее время на улицах города задействованы около 2,7 тысячи дорожных рабочих и более 1,2 тысячи единиц спецтехники. Кроме того, к работам привлечены 95 малогабаритных машин, предназначенных для очистки тротуаров и дворовых территорий.

    Дороги и пешеходные зоны обрабатываются противогололедными материалами.

    Работы продолжаются в соответствии с погодными условиями.

    Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение по всему Казахстану.

    Камшат Абдирайым
