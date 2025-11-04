Более тысячи авто на летних шинах выехали на обледенелые трассы Акмолинской области

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, из-за резкого ухудшения погоды и образованием сильного гололеда полицейские региона перешли на усиленный вариант несения службы.

— Только за первый день было ограничено движение 1064 автомобилей, водители которых выехали на дороги на летних шинах, — поделились в ведомстве.

Наибольшее количество таких случаев зафиксировано на областных и республиканских трассах — 430 фактов, в Кокшетау — около 100, остальные — на районных дорогах.

— Несмотря на неоднократные предупреждения, многие водители все же рискнули выехать на летней резине. Благодаря принятым мерам и работе патрульных в этот день не зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими или погибшими», — отметил заместитель начальника департамента полиции Акмолинской области полковник полиции Серик Абуталипов.

Стражи порядка также оказывали помощь водителям, которые оказались в затруднительных ситуациях на дорогах.

Параллельно с полицейскими дорожные службы региона вели активную работу по ликвидации последствий гололеда. Для обработки трасс республиканского значения за сутки было задействовано 190 единиц дорожной техники, использовано свыше 900 тонн противогололедного материала.

Ранее сообщалось, что в двух регионах Казахстана на трассах ограничили движение из-за непогоды.






