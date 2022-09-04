Более суток тушат пожар в Костанайской области - эвакуировано более 1800 человек

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Начавшийся накануне с загорания сосен и сухой травы лесной пожар в одном из лесничеств в Аулиекольском районе Костанайской области сегодня перерос в крупнейшее ЧП. Хронология произошедших событий - в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Лесной пожар в Костанайской области начался 2 сентября. В 15:10 на территории Басаманского и Семиозерного УЛХ произошло загорание деревьев и сухой травы.

«3 сентября в связи с осложнением метеорологической обстановки, в том числе высокой температурой воздуха 36 градусов, штормовыми порывами ветра до 28 м/с, площадь пожара превысила 9 400 га. Общая площадь лесной площади 40 тыс. га», - сообщили в МЧС.

На месте пожара был создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы, в состав которого вошли руководители государственных органов. На месте находится и глава МЧС Юрий Ильин. В тушении пожара объединились личные составы департаментов ЧС сразу нескольких областей - Костанайской, Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской.

Усугубило ситуацию то, что с лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. Была проведена перегруппировка сил и средств, которые сосредоточены на защите населенных пунктов Аманкарагай и Новонежинка.

1841 человек эвакуировали: 250 - из села Озерное и 1000 человек - из северной части села Аманкарагай, 228 человек - из села Калинино, 363 человека - из села Лесное.

Местными исполнительными органами было организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате. Эвакуированные обеспечены питанием.

Позже министр ЧС Юрий Ильин сообщил МИА «Казинформ», что огонь перекинулся на жилой сектор в Аманкарагае. Там огнеборцы тушат охваченные огнем 60 жилых домов.

Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе была запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС.

Также в рамках обеспечения безопасности населения из-за плохой видимости в результате сильных лесных пожаров местными властями было принято решение о закрытии трассы «Костанай- Аулиеколь».

В Костанайскую область, по актуальной информации от МЧС, выехала дополнительная группировка - 15 автоцистерн, две вахтовки, один служебный автомобиль, 98 человек личного состава ДЧС города Нур-Султана.

«По состоянию на 22:00 в село Аулиеколь прибыла группировка сил и средств ДЧС Акмолинской области в количестве девяти единиц техники, 50 человек личного состава, ДЧС СКО в количестве шести единиц техники, 50 человек личного состава. Дополнительно привлечены два пожарных поезда из сел Атбасар и Новоишимка. С 21:00 произведена остановка двух пассажирских поездов: №51 (ст. Челкаши) и №82 (ст. Казанбасы)», - сообщили в оперштабе МЧС.

Местный акимат сейчас прорабатывает вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

Стало также известно о том, что в связи с масштабами развернувшихся лесных пожаров в Костанайской области отменены и перенесены на неопределенный срок мероприятия в честь празднования 150-летия Ахмета Байтурсынова, которые 5 сентября должен был посетить и Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства посетит Костанайскую область, но уже с другой целью - чтобы ознакомиться с ходом работ по тушению природных пожаров.

Правительству же поручено выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайно ситуации.