Более сотни лифтов заменят в Алматы

В Алматы в этом году планируется замена 105 лифтов в многоквартирных жилых домах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города, 47 из них эксплуатируются более 25 лет, еще 58 лифтов нуждаются в капитальном ремонте. Работы предусмотрены в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы.

На сегодняшний день в городе эксплуатируется около 14,5 тысячи лифтов. Более 8,4 тысячи из них установлены в 2 671 многоквартирном жилом доме.

В управлении отметили, что с учетом ежегодного износа оборудования для обеспечения безопасной эксплуатации необходимо заменять не менее 150 лифтов в год.

Напомним, ранее сообщалось о проблеме неработающих и закрытых лифтов в надземных пешеходных переходах Алматы. Жители, в том числе люди с особыми потребностями, отмечали, что из-за этого не могут беспрепятственно пользоваться переходами.