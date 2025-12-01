РУ
    22:23, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более семи тысяч живых елок к Новому году завезли в Павлодарскую область

    Елки к Новому году в Павлодарскую область завозят только из России, в том числе из Омска и Уфы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Артем Викторов/Kazinform

    По информации полицейских, реализаторы, торгующие елками, должны иметь при себе ряд документов. В списке — фитосанитарные справки, талоны о ввозе деревьев в Казахстан, и при этом реализация разрешена только в специально отведённых местах.

    — Отделом предпринимательства города Павлодара определены 18 мест продаж. Соответственно сотрудники полиции совместно с инспекторами областной территориальной инспекции и отделом предпринимательства проводят рейдовые мероприятия. Также участковыми на местах проверяется, — сообщил инспектор природоохранной полиции управления общественной безопасности ДП Павлодарской области Даурен Кабышев.

    Фото: Артем Викторов/Kazinform

    Реализаторы говорят: пока наплыва из покупателей не наблюдают, но буквально через пару дней количество желающих резко возрастет. Советуют выбирать один из главных атрибутов Нового года внимательно.

    — Нужно обращать внимание на количество рядов, на расстояние. Чем выше дерево, тем больше ствол вытягивается. Соответственно расстояние уже больше между рядами. В тепле она распустится, уже будет не очень симпатично смотреться, — рассказал продавец Константин Бородихин

    Всего на территорию Павлодарской области завезено порядка 7000 елок. Цены разные: на сосну — от 7 до 15 тысяч тенге, пихта может вполне стоить и 35 тысяч.

    Напомним, ранее в акимате Павлодара рассказали, что новогоднее оформление города обойдется в 8 раз меньше, чем годом ранее. 

