Более семи тысяч живых елок к Новому году завезли в Павлодарскую область
Елки к Новому году в Павлодарскую область завозят только из России, в том числе из Омска и Уфы, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации полицейских, реализаторы, торгующие елками, должны иметь при себе ряд документов. В списке — фитосанитарные справки, талоны о ввозе деревьев в Казахстан, и при этом реализация разрешена только в специально отведённых местах.
— Отделом предпринимательства города Павлодара определены 18 мест продаж. Соответственно сотрудники полиции совместно с инспекторами областной территориальной инспекции и отделом предпринимательства проводят рейдовые мероприятия. Также участковыми на местах проверяется, — сообщил инспектор природоохранной полиции управления общественной безопасности ДП Павлодарской области Даурен Кабышев.
Реализаторы говорят: пока наплыва из покупателей не наблюдают, но буквально через пару дней количество желающих резко возрастет. Советуют выбирать один из главных атрибутов Нового года внимательно.
— Нужно обращать внимание на количество рядов, на расстояние. Чем выше дерево, тем больше ствол вытягивается. Соответственно расстояние уже больше между рядами. В тепле она распустится, уже будет не очень симпатично смотреться, — рассказал продавец Константин Бородихин
Всего на территорию Павлодарской области завезено порядка 7000 елок. Цены разные: на сосну — от 7 до 15 тысяч тенге, пихта может вполне стоить и 35 тысяч.
Напомним, ранее в акимате Павлодара рассказали, что новогоднее оформление города обойдется в 8 раз меньше, чем годом ранее.