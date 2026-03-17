Более пяти миллионов казахстанцев подключили услугу «Стоп-кредит»

Услуга под названием «Стоп-кредит» доступна на портале и в мобильном приложении E-gov. Главная ценность сервиса в том, что он не устраняет последствия, а помогает предотвратить проблему заранее, говорят в финрегуляторе.

— Вместо того, чтобы потом доказывать, что кредит был оформлен мошенниками, человек может заранее исключить саму возможность его получения на свое имя. Шансом не быть обманутыми воспользовались 5,1 миллиона казахстанских граждан, — сообщили в АРРФР.

Даже если персональные данные оказались у злоумышленников или на человека пытаются оказать давление, услуга «Стоп-кредит» не позволит оформить новый кредит на его имя, если добровольный запрет уже установлен.

Что такое «Стоп-кредит»

«Стоп-кредит» — это государственная услуга добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Она позволяет гражданину самостоятельно установить запрет на выдачу новых кредитов на свое имя. Сервис доступен на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile. Ограничение действует бессрочно и снимается только самим владельцем данных.

Как работает механизм: после подключения услуги информация о добровольном отказе отражается в кредитной истории и становится видимой для финансовых организаций при проверке заемщика. Если запрет установлен, заявка на кредит должна быть отклонена автоматически.

— Это значит, что сервис защищает не только от классического кредитного мошенничества, но и от ситуаций, когда человека пытаются вынудить оформить заем под давлением, например, под видом «проверки безопасности», «спасения денег» или «временной помощи», — говорят в АРРФР.

Подключить услугу можно за несколько минут. Через eGov Mobile или на портале eGov.kz необходимо авторизоваться, выбрать услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов», заполнить заявку и подписать ее с помощью ЭЦП. Результат отображается в личном кабинете. При необходимости запрет можно снять в том же разделе, также подтвердив действие электронной подписью.

