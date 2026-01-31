РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:03, 31 Январь 2026 | GMT +5

    Более пяти килограммов марихуаны хранил у себя дома акмолинец

    Теперь правоохранителям предстоит узнать, происхождение наркотических средств и с какой целью акмолинец хранил их у себя дома, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более пяти килограммов марихуаны хранил у себя дома акмолинец
    Фото: ДП Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, оперативниками был установлен 34-летний житель села Жаксы, подозреваемый в хранении запрещенных веществ.

    — Во время обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство растительного происхождения — марихуану. Общий вес изъятого вещества составил 5,6 килограмма, что в соответствии с действующим законодательством относится к особо крупному размеру. По данному факту начато досудебное расследование, — сообщили в ведомстве.

    Полицейские проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы, устанавливается происхождение наркотического средства. Также стражи порядка выясняют, с какой целью подозреваемый хранил у себя дома столь значительное количество наркотиков и проверяют возможные каналы поступления и круг лиц, которые могли быть причастны к данному преступлению.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане изъяли 325 кг наркотиков с начала года. 

    Теги:
    Полиция Борьба с наркотиками Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают