Более пяти килограммов марихуаны хранил у себя дома акмолинец

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, оперативниками был установлен 34-летний житель села Жаксы, подозреваемый в хранении запрещенных веществ.

— Во время обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство растительного происхождения — марихуану. Общий вес изъятого вещества составил 5,6 килограмма, что в соответствии с действующим законодательством относится к особо крупному размеру. По данному факту начато досудебное расследование, — сообщили в ведомстве.

Полицейские проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы, устанавливается происхождение наркотического средства. Также стражи порядка выясняют, с какой целью подозреваемый хранил у себя дома столь значительное количество наркотиков и проверяют возможные каналы поступления и круг лиц, которые могли быть причастны к данному преступлению.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изъяли 325 кг наркотиков с начала года.