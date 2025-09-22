Более полумиллиона человек посетили мероприятия ко Дню города Алматы

Как сообщает акимат Алматы, фестиваль KitapFest посетили более 40 тысяч человек, в Парке Первого Президента праздничные события объединили свыше 100 тысяч гостей.

Фото: акимат Алматы

Только на площади Астана с утра и до позднего вечера собралось более 130 тысяч зрителей.

На центральных площадях, в парках и на улицах города развернулась масштабная праздничная программа: в Парке Первого Президента прошел масштабный Alma Fest-2025, улица Панфилова стала ареной инновационного Digital Fest, а Арбат превратился в настоящий литературный центр благодаря KitapFest, кроме того на площади Астана и площади Абая, на вершине «Кок-Тобе» прошли грандиозные концерты.

Перед алматинцами и гостями города выступили Роза Рымбаева, ансамбль «Дос-Мукасан», Зарина Алтынбаева, Биржан Хасангали, Бауыржан Мусин, Аружан Данышпан, Ерлан Байназаров, Али Окапов и Мади Рымбаев, квартет Il Canto, «ЖасStars», Александр Лим, Диана и Ален Самыкеновы, Жазира и Жанболат, Салтанат Бакаева, группы Ulytau, «Бақай», «Сардар», Елбол Куанбек, Алма Аманжолова, Марал Анарбек, Бактияр Тайлакбаев, Октем Алтаев, Беркут и Аиша, Медеу Арынбаев, Тамара Асар, Курмаш Маханов, Баглан Абдраимов, Кенес Алимжан, BYTANAT, Еркеш Хасен, Акылбек Жеменей, Алан Черкасов, Асхат Таргын, Заттыбек Копбосын и многие другие.

Хедлайнерами гала-концертов стали Кайрат Нуртас, TURAR, bellucci, группа «МузАрт», Shiza, De Lacure, Adam и группа Ninety one. День города вновь подтверждает статус Алматы как культурной столицы Казахстана.