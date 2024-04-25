Более половины техники в природном резервате «Ертіс орманы» подлежит списанию

Сильные пожары, произошедшие в прошлом году в сосновых лесах области Абай, вызвали особую тревогу у сельских жителей Прииртышья в Павлодарской области. Как известно, лиственничные леса не только граничат, но и занимают территорию нескольких районов Павлодарской области. К сожалению, противопожарная готовность резервата «Ертіс орманы» общей площадью 277 тысяч гектаров оставляет желать лучшего. Недостатки в работе выявлены не только здесь, но и в других лесозащитных организациях региона, передает агентство Kazinform.

Фото: акимат области Абай

Не повторится ли трагедия «Семей орманы» в Прииртышье?

На особо охраняемых территориях в пожароопасный период нельзя обойтись без возгораний. Однако опытные лесники утверждают, что подобное бедствие, как в прошлом году, случилось впервые с момента обретения Казахстаном независимости. Метеорологи уже прогнозируют, что предстоящее лето будет таким же засушливым. В жаркую погоду верхние ветви сосен полностью высыхают и могут вспыхнуть даже от спички.

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев выразил озабоченность неготовностью ряда областей к возможным лесным пожарам, включая Павлодарскую область. Проверка резервата «Ертіс орманы» выявила необходимость списания всех имеющихся патрульных и пожарных машин, а также недостаток раций и спецодежды.

Фото: primeminister.kz

Таким образом, предстоящие летние месяцы станут настоящим испытанием для местных лесничих и пожарных. Что нужно сделать для того, чтобы трагедия «Семей орманы» не повторилась в Павлодарской области?

По словам опытного лесничего, в свое время возглавлявшего «Ертіс орманы», ветерана труда, депутата Аккулинского районного маслихата Толегена Шакарманова, в лесозащитном деле много бессистемности.

Фото: из личного архива Т.Шакарманова

— Руководство Комитета лесного хозяйства и животного мира — не специалисты в этой сфере. Об этом нужно говорить открыто. Несмотря на частые смены руководителей, ни один из них не смог внести значительных изменений в эту отрасль. Особенно это заметно при нынешнем министре Ерлане Нысанбаеве, который руководил Комитетом в 2009–2013 годах, когда произошло множество лесных пожаров. В нашей области, кроме пожаров в лиственничных лесах, стали чаще встречаться случаи незаконной вырубки и кражи лесных ресурсов. Один из примеров бессистемности в отрасли — пожар в 2010 году, который начался на территории нашей области и перекинулся в Россию. Тогда пожар охватил целый поселок, и наше государство возместило ущерб. Если бы уплаченные России миллиарды тенге остались у нас, можно было бы восстановить все лесное хозяйство Казахстана. Позднее на территории резервата пожар охватил несколько населенных пунктов, разрушив простоявшие много лет дома с пристройками и имущество жителей. Поскольку руководство резерватом не поддерживает хорошие отношения с местным населением, специалисты лесохозяйственной организации также неудовлетворительно относятся к технической базе охраны леса, — сказал с огорчением депутат.

По мнению Т.Шакарманова, при акимате Павлодарской области нужно создать координационный совет по защите леса. Необходимо, чтобы он изучал и оценивал ситуацию, советовался с опытными лесничими.

— Сейчас главный вопрос, требующий решения — обновление парка пожарных машин, которые полностью изношены. Замечаю, что пожарная служба резервата не готова ко многим ситуациям. В прошлом году из южных регионов страны были завезены давно списанные пожарные машины, их покрасили и поставили в строй. Лично я не могу поверить, что эта изношенная техника способна бороться с пожарами. Во-вторых, лесные пожарные станции находятся в жалком состоянии. Здания обветшали, в нескольких селах их, можно сказать, вообще нет — Баимбет, Тайбагар, Майкарагай. В-третьих, в плохом состоянии лесные дороги. Многие из них перегорожены упавшими деревьями и своевременно не расчищаются. Бескарагайский филиал резервата расположен в селе Аккулы, а Шалдайский филиал в Шарбактинском районе. Между этими двумя филиалами нет даже нормальной автомобильной дороги. Если будет пожар, машины из одного филиала будут долго добираться до другого. А при лесном пожаре каждая минута дороже золота. Поэтому, в лесном хозяйстве дороги мы должны рассматривать, как стратегическое направление. В-четвертых, в прошлом году была повышена зарплата лесничих, а работающим в этой отрасли водителям, пожарным ее не повысили. Там, где низкая зарплата, люди не задерживаются. Считаю, что пока не будут урегулированы организационные вопросы, трагедия, подобная той, что случилась в области Абай, вполне может произойти и у нас. Я и сам живу посреди густого леса, в селе Шоктал Аккулинского района. Не дай Бог, если случится сильный пожар, поблизости нет специальной пожарной части, которая могла бы прибыть на помощь. В Шоктале нет ни пожарной машины, ни специального трактора. В 2022 году на краю села возник пожар, мы чуть не сгорели. Мы даже с трудом добились того, чтобы вблизи села установили пожарную наблюдательную вышку. Вообще, нужно было в свое время расположить лесничество Тайбагар в Шоктале. Но его центр до сих пор в Шалдае, — сказал Толеген Шакарманов.

Фото: Kazinform

И транспорт, и пожарные станции изношены

Исполняющий обязанности генерального директора РГУ «Государственный лесной природный резерват „Ертіс орманы“ Казбек Аметов отметил, что на территории резервата имеются проблемы с материально-техническим обеспечением. Противопожарная подготовка сотрудников ведется на должном уровне, но проблемы возникают из-за изношенной техники и отсутствия современных лесных пожарных станций. Из 38 пожарных машин половина полностью изношена, а 6 из 11 лесных пожарных станций находятся в аварийном состоянии. Кроме того, имеются проблемы с спецодеждой, техническим оборудованием и оснащением. Резерват направил заявки в республиканский Комитет, ожидая выделения средств на решение этих проблем.

— Очень надеемся, что деньги выделят, тогда эти трудности будут преодолены. В 2010–2011 годах в резерват были закуплены 14 малых комплексов пожаротушения на базе автомобиля УАЗ. Срок их эксплуатации также истек, сейчас 60% требуют замены. Из патрульных машин 70% подлежат списанию. Постоянный ремонт и поддержание в рабочем состоянии такой старой техники требуют очень больших расходов. Машины настолько старые, что если какая-то выезжает на тушение пожара, после этого обязательно отправляется на ремонт. На то, чтобы их содержать в порядке, покупать запчасти, денег, которые выделяются ежегодно резерватом, недостаточно. Просто кое-как держимся. Например, в этом году бюджет учреждения составляет 3 миллиарда тенге, но эти деньги, в основном, будут израсходованы на зарплату сотрудников, горюче-смазочные материалы, — попытался разъяснить ситуацию руководитель организации.

Фото: «Ертіс орманы» резерваты

Казбек Касымулы отмечает, что в прошлом году с юга страны было доставлено 6 пожарных машин, предоставленных резервату безвозмездно. Их планировали использовать в качестве дополнительной техники в предстоящем сезоне. Однако для тушения лесных пожаров более подходят маневренные транспортные средства, такие как ЗИЛ, ГАЗ-3308, чем машины на базе КамАЗ. Тяжелая техника оказывается полезной при тушении степных пожаров.

В настоящее время в хозяйстве переводят рации на цифровую основу, что может вызвать задержки в их обеспечении.

Если ситуация не изменится, руководители будут привлечены к ответственности

В прошлом году в Павлодарской области ущерб от лесных пожаров составил 240 млн тенге.

Руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслан Тулепбаев говорит, что в 2023 году зарегистрировано 207 лесных пожаров на площади 3 905 гектаров. В прошлом году Павлодарская область вышла на первое место в антирейтинге по пожарам.

Фото: Служба региональных коммуникаций Павлодарской области

— Недавно мы проверили резерват «Ертіс орманы» и Баянаульский национальный парк, а также лесные учреждения Максимо-Горьковское, Урлютюбское, Павлодарское. Мы заметили, что общая подготовка «Ертіс орманы» правильная. Правда, наши специалисты отметили, что в некоторых лесничествах, в том числе в Бескарагайском филиале трактора и пожарные машины не заводятся. В Баянаульском национальном парке, в Урлютюбском и Максимо-Горьковском учреждениях после наших замечаний недостатки были в скором времени устранены. Только в Павлодарском КГУ ситуация остается неудовлетворительной. Там не было в соответствии с нормативами раций, которыми пользуются сотрудники, техники, штыковых лопат, граблей и хлопушек. По каждому пункту мы установили определенный срок для устранения недостатков. В «Ертіс орманы» более половины лесных пожарных станций в неудовлетворительном состоянии. Вопросы по ним приняты во внимание. В конце этой недели мы заслушаем отчеты руководителей указанных лесных хозяйств об устранении недостатков и сами посмотрим, действительно ли ситуация улучшилась. Если положение не изменится, руководители учреждений будут привлечены к административной ответственности, — сообщил Р.Тулепбаев.

Стоит отметить, что реликтовые хвойные деревья, считающиеся бесценным богатством региона, произрастают только на северо-востоке страны. Иртышская лесная полоса, расположенная на дне древнего океана и на песчаных гривах, включает в себя Шалдайское и Бескарагайское лесные хозяйства, в состав которых входит 16 лесничеств. Общая площадь лесного покрова составляет 162 тысячи гектаров и входит в категорию особо ценных лесных территорий. На территории резервата зарегистрировано 84 вида растений, а благодаря научным исследованиям разнообразие флоры продолжает расширяться; до прошлого года было установлено 226 видов. В этом лесу обитают 7 видов зверей и птиц, внесенных в «Красную книгу», включая около 190 лосей.

Как ранее сообщалось, с апреля текущего года в «Ертіс орманы» начала работать система раннего обнаружения лесных пожаров.