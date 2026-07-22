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    Более половины школьных автобусов в ВКО изношены

    Более половины школьных автобусов в Восточно-Казахстанской области нуждаются в замене, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Pixabay

    По данным управления образования ВКО, в настоящее время в 102 школах региона для перевозки учащихся используются 126 автобусов. В последние годы автопарк поэтапно обновлялся, с 2020 года было приобретено 28 новых автобусов, из них 12 — за последние три года.

    Несмотря на это, значительная часть транспорта используется уже много лет. Замены требуют 68 школьных автобусов, приобретенных в 2000–2015 годах и уже выработавших нормативный срок эксплуатации.

    — В настоящее время рассматривается возможность обновления парка школьных автобусов с использованием механизма лизинга. По предварительным расчетам, для решения этого вопроса потребуется около трех миллиардов теңге, — сообщили в управлении.

    Ранее сообщалось, что 16 автобусных маршрутов Шымкента сбились с графика из-за ремонта газопровода.

    ВКО Регионы Казахстана Транспорт Автобус
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор