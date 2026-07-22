Более половины школьных автобусов в ВКО изношены

По данным управления образования ВКО, в настоящее время в 102 школах региона для перевозки учащихся используются 126 автобусов. В последние годы автопарк поэтапно обновлялся, с 2020 года было приобретено 28 новых автобусов, из них 12 — за последние три года.

Несмотря на это, значительная часть транспорта используется уже много лет. Замены требуют 68 школьных автобусов, приобретенных в 2000–2015 годах и уже выработавших нормативный срок эксплуатации.

— В настоящее время рассматривается возможность обновления парка школьных автобусов с использованием механизма лизинга. По предварительным расчетам, для решения этого вопроса потребуется около трех миллиардов теңге, — сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что 16 автобусных маршрутов Шымкента сбились с графика из-за ремонта газопровода.