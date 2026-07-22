16 автобусных маршрутов Шымкента сбились с графика из-за ремонта газопровода

Жителей и гостей города предупредили о задержках общественного транспорта из-за плановых работ на системе газоснабжения, которые продлятся до 23 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Из-за временного ограничения подачи природного газа на автомобильных газозаправочных станциях образовались очереди. Автобусы некоторых маршрутов выходят на линию позже и отклоняются от графика.

Временные задержки наблюдаются на маршрутах № 5, 10, 15, 17, 21, 26, 34, 52, 66, 75, 113, 133, 138, 158, 182 и 191.

— Из-за очередей на автомобильных газозаправочных станциях автобусы некоторых маршрутов дольше ожидают заправки, что приводит к отклонению от графика и задержкам выхода на линию. После завершения ремонтных работ на системе газоснабжения движение общественного транспорта будет осуществляться в штатном режиме, — сообщили в городском управлении пассажирского транспорта и автодорог.

В ведомстве просят жителей и гостей Шымкента с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что в Астане изменили схемы движения 12 востребованных автобусных маршрутов.