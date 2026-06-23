Более миллиона мальков осетровых выпустили в реку Жайык

Как сообщает Министерство сельского хозяйства, зарыбление проводится в целях искусственного воспроизводства популяции осетровых видов рыб, а также исполнения межгосударственных обязательств Казахстана по сохранению водных биологических ресурсов Каспийского моря.

Фото: МСХ РК

В ведомстве отметили, что Атырауский осетровый рыбоводный завод является единственным субъектом государственной монополии, осуществляющим изъятие осетровых видов рыб из естественной среды обитания в воспроизводственных целях. Предприятие играет важную роль в сохранении и восстановлении популяции ценных видов рыб в бассейне Каспийского моря.

Фото: МСХ РК

— Особенностью деятельности завода является применение уникальной биотехнологии выращивания молоди, которая существенно отличается от методов, используемых на других рыбоводных предприятиях. Это позволяет обеспечить высокий уровень выживаемости и адаптации выпускаемой молоди после ее выпуска в естественную среду обитания. Одним из ключевых элементов технологии является выращивание молоди в выростных прудах, условия которых максимально приближены к естественным. Такой подход обеспечивает наличие естественной кормовой базы, способствует формированию у молоди навыков самостоятельного питания, развитию адекватной реакции на угрозы со стороны хищников и птиц, а также выработке поведенческих механизмов выживания, — сообщает Минсельхоз.

Фото: МСХ РК

Кроме того, прудовое выращивание помогает молоди осетровых быстрее адаптироваться к природным условиям, самостоятельно добывать пищу и повышает ее шансы на выживание после выпуска в реку.

Ранее сообщалось, что озера отдадут казахстанцам для развития рыбного бизнеса.