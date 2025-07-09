Более миллиона казахстанцев получат доступ к чистой питьевой воде
Вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой долгое время остается острым, особенно в сельской местности, где жители сталкиваются с перебоями в подаче и нехваткой воды. Однако в ближайшие годы ситуация должна улучшиться, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации Правительства, в стране планируется реализация 28 инфраструктурных проектов. Они охватят 426 населенных пунктов и обеспечат более 1 миллиона человек стабильным доступом к чистой воде.
Кроме того, для увеличения объемов водоснабжения активно развиваются подземные источники. Так, на базе месторождения «Кокжиде» в Актюбинской области планируется получать до 173,4 тысяч кубометров воды в сутки.
Для системного решения ключевых проблем в водной сфере – дефицита питьевой и поливной воды, а также риска паводков – в стране реализуется сразу несколько стратегических документов:
– Комплексный план по развитию водной отрасли до 2030 года;
– Концепция управления водными ресурсами на 2024–2030 годы;
– Дорожная карта по водосбережению;
– новый Водный кодекс.
Ожидается, что их реализация приведет к заметным улучшениям уже в ближайшие годы, как в городах, так и в селах.
Ранее сообщалось, что площадь орошаемых земель с водосберегающими технологиями в Казахстане вырастет до 1,3 млн га.