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    12:16, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Более миллиона казахстанцев получат доступ к чистой питьевой воде

    Вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой долгое время остается острым, особенно в сельской местности, где жители сталкиваются с перебоями в подаче и нехваткой воды. Однако в ближайшие годы ситуация должна улучшиться, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    istockphoto.com

    По информации Правительства, в стране планируется реализация 28 инфраструктурных проектов. Они охватят 426 населенных пунктов и обеспечат более 1 миллиона человек стабильным доступом к чистой воде.

    Кроме того, для увеличения объемов водоснабжения активно развиваются подземные источники. Так, на базе месторождения «Кокжиде» в Актюбинской области планируется получать до 173,4 тысяч кубометров воды в сутки.

    Для системного решения ключевых проблем в водной сфере – дефицита питьевой и поливной воды, а также риска паводков – в стране реализуется сразу несколько стратегических документов:

    – Комплексный план по развитию водной отрасли до 2030 года;

    – Концепция управления водными ресурсами на 2024–2030 годы;

    – Дорожная карта по водосбережению;

    – новый Водный кодекс.

    Ожидается, что их реализация приведет к заметным улучшениям уже в ближайшие годы, как в городах, так и в селах.

    Ранее сообщалось, что площадь орошаемых земель с водосберегающими технологиями в Казахстане вырастет до 1,3 млн га.

    Теги:
    Правительство Минводы и ирригации РК Вода
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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