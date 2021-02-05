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Более миллиарда долларов инвестиций привлекут на создание кластера искусственного интеллекта в Казахстане

Автор:  
Еламан Турысбеков
5 Февраля 2021, 10:40
Более миллиарда долларов инвестиций привлекут на создание кластера искусственного интеллекта в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане создается национальный кластер искусственного интеллекта. В течение пяти лет планируется привлечь в это направление более миллиарда долларов инвестиций. Об этом в своем видеообращении на международном форуме «Digital Almaty 2021 – Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность» сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Президент отметил, что основной упор будет на создание умной экосистемы, в возможности которой входят анализ большого массива отраслевых данных. Это позволит построить действенные модели прогнозирования и предупреждения риска, обеспечит максимальный эффект от проводимых реформ.

«В этих целях на базе Nazarbayev University совместно с Всемирным банком создаеся национальный кластер искусственного интеллекта. Для эффективной обработки растущих объемов информации создаются центры обработки данных. В течение пяти лет мы планируем привлечь в это направление около 500 миллиардов тенге или более миллиарда долларов инвестиций. Конечно же, приглашаем наших партнеров по Союзу и региону к всестороннему сотрудничеству», - сказал Президент.

Глава государства заявил, что в текущем году в налоговой сфере начнется внедрения технологии блокчейн.

«Отрадно, что налоговые органы Казахстана наладили эффективные взаимодействия со своими российскими коллегами по всем вопросам цифровизации. Цифровизация затронет и национальную систему распределения лекарственных средств. Будет обеспечены юридические признания всех базовых документов в электронном формате, усовершенствовано защита персональных данных», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, в Алматы проходит ежегодный международный форум «Digital Almaty 2021 – Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность» с участием Премьер-Министров ЕАЭС и ведущих международных экспертов.


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