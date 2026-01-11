Более двух тысяч осужденных вышли на свободу по амнистии в Казахстане

В рамках проведенной работы судами рассмотрено 15 970 представлений. Из учреждений уголовно-исполнительной системы освобождено более двух тысяч человек, в том числе женщины и несовершеннолетние. Ещё более 11 тысячам осужденных сокращены сроки наказания.

Кроме того, по материалам, рассмотренным в отношении лиц, состоящих на учете служб пробации, 2 888 человек освобождены от наказания, еще свыше 7 600 осужденным сокращены сроки.

Амнистия затронула различные социально уязвимые категории — несовершеннолетних, женщин с детьми, беременных, инвалидов и пожилых людей. Как отмечают в ведомстве, закон позволил снизить нагрузку на пенитенциарную систему и поддержать принципы социальной справедливости.

Все освобожденные находятся под постоянным контролем служб пробации и поставлены на индивидуальный учет полиции. Для них предусмотрена комплексная поддержка, включающая содействие в трудоустройстве, социальную и психологическую помощь, а также консультирование по различным вопросам, связанным с адаптацией к жизни на свободе.

В МВД подчеркивают, что действие закона об амнистии не распространяется на лиц, совершивших преступления коррупционной, экстремистской и террористической направленности, а также на осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пытки и на рецидивистов.

Напомним, в октябре завершилась амнистия, объявленная к 30-летию Конституции РК.