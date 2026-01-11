РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:15, 11 Январь 2026 | GMT +5

    Более двух тысяч осужденных вышли на свободу по амнистии в Казахстане

    Более двух тысяч осужденных вышли на свободу, еще свыше 18 тысяч получили смягчение наказания — в МВД подвели итоги амнистии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Осужденный вышел по амнистии на свободу и переосмыслил свою жизнь в Павлодаре
    Фото: Артем Викторов/ Kazinform

    В рамках проведенной работы судами рассмотрено 15 970 представлений. Из учреждений уголовно-исполнительной системы освобождено более двух тысяч человек, в том числе женщины и несовершеннолетние. Ещё более 11 тысячам осужденных сокращены сроки наказания.

    Кроме того, по материалам, рассмотренным в отношении лиц, состоящих на учете служб пробации, 2 888 человек освобождены от наказания, еще свыше 7 600 осужденным сокращены сроки.

    Амнистия затронула различные социально уязвимые категории — несовершеннолетних, женщин с детьми, беременных, инвалидов и пожилых людей. Как отмечают в ведомстве, закон позволил снизить нагрузку на пенитенциарную систему и поддержать принципы социальной справедливости.

    Все освобожденные находятся под постоянным контролем служб пробации и поставлены на индивидуальный учет полиции. Для них предусмотрена комплексная поддержка, включающая содействие в трудоустройстве, социальную и психологическую помощь, а также консультирование по различным вопросам, связанным с адаптацией к жизни на свободе.

    В МВД подчеркивают, что действие закона об амнистии не распространяется на лиц, совершивших преступления коррупционной, экстремистской и террористической направленности, а также на осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пытки и на рецидивистов.

    Напомним, в октябре завершилась амнистия, объявленная к 30-летию Конституции РК.

    Дарья Аверченко
