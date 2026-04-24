Тренды:
    13:52, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Более двух тысяч нарушений трудового законодательства выявлено в Казахстане

    Инспекция труда выявила свыше двух тысяч нарушений за квартал 2026 года. Об этом на брифинге в СЦК при Президенте РК сообщил председатель Комитета государственной инспекции труда Мейрамбек Ахметов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pexels

    По его словам, за отчетный период проведена масштабная работа по контролю за соблюдением трудовых прав граждан.

    — За первый квартал нами рассмотрено 16 726 обращений граждан, проведено 1 723 внеплановые проверки и 92 проверки в рамках профилактического контроля. По итогам выявлено 2 065 нарушений трудового законодательства, выдано 1 110 предписаний, наложены административные штрафы на общую сумму 136 млн тенге, — сообщил глава Комитета.

    Ранее в Таразе выявили 742 нарушения трудового и пенсионного законодательства.

    Напомним, Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало проект поправок в Единые правила исчисления средней заработной платы.

    Адиль Нуртазин
