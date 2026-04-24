Более двух тысяч нарушений трудового законодательства выявлено в Казахстане
Инспекция труда выявила свыше двух тысяч нарушений за квартал 2026 года. Об этом на брифинге в СЦК при Президенте РК сообщил председатель Комитета государственной инспекции труда Мейрамбек Ахметов, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, за отчетный период проведена масштабная работа по контролю за соблюдением трудовых прав граждан.
— За первый квартал нами рассмотрено 16 726 обращений граждан, проведено 1 723 внеплановые проверки и 92 проверки в рамках профилактического контроля. По итогам выявлено 2 065 нарушений трудового законодательства, выдано 1 110 предписаний, наложены административные штрафы на общую сумму 136 млн тенге, — сообщил глава Комитета.
