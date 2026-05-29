Почти две тысячи молодых алматинцев трудоустроят в рамках проекта «Жасыл ел»

В 2026 году в рамках проекта планируется трудоустроить 2100 подростков и молодых людей. По словам руководителя управления молодежной политики Азиза Кажденбека, Алматы является самым молодежным городом страны. Численность молодежи здесь составляет более 769 тыс. человек. Из них 472,8 тыс. — работающая молодежь, более 307,8 тыс. — студенты вузов и колледжей, около 80 тыс. — старшеклассники.

Проект «Жасыл ел» реализуется с 2005 года и направлен на формирование экологической культуры, развитие трудовых навыков и вовлечение молодежи в общественно полезную деятельность. В 2025 году Алматы был признан лучшим регионом страны по реализации проекта «Жасыл ел». В прошлом сезоне в рамках программы сезонной занятости были трудоустроены 2,1 тыс. молодых людей.

Руководитель проекта «Жасыл ел» по Алматы Ердаулет Жунисбек отметил, что молодежные трудовые отряды ежегодно участвуют в озеленении города, санитарной очистке территорий, благоустройстве общественных пространств и экологических акциях.

— Для многих участников проект становится первой возможностью получить трудовой опыт, проявить себя в общественной деятельности и внести вклад в развитие Алматы, — подчеркнул Ердаулет Жунисбек на площадке Региональной службы коммуникаций.

По словам Ердаулета Жунисбека, трудовой сезон продлится до 30 сентября, а торжественное открытие нового сезона «Жасыл ел» состоится 2 июня.

Участниками проекта могут стать школьники, студенты и безработная молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Все участники будут обеспечены специальной формой «Жасыл ел». Подать заявку на участие в проекте можно в офлайн-формате по адресу улица Серикова, 6а/1. Для участия школьникам также необходимо обратиться к социальному педагогу по месту учебы.

Напомним, в Актау во время приема документов в трудовой отряд «Жасыл ел» собралась большая очередь, в результате чего пять человек почувствовали ухудшение состояния из-за давки. Им потребовалась медицинская помощь.