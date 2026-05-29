Более 24 тысяч молодых алматинцев трудоустроили за год

В Алматы в рамках поручения акима города Дархана Сатыбалды продолжается реализация молодежных программ, направленных на трудоустройство, поддержку студентов, развитие волонтерства и расширение сети комьюнити-центров. Об этом сообщили в управлении молодежной политики города, передает агентство Kazinform.

В Алматы расширили сеть комьюнити-центров и усилили работу по поддержке молодежи. В результате более 24 тыс. молодых алматинцев было трудоустроено за год.

В управлении молодежной политики города рассказали, что на сегодня в Алматы проживают 712,3 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 32% населения. В Алматы работают 36 вузов и 88 колледжей, где обучаются 307,8 тыс. студентов.

— За 2025 год в городе трудоустроено более 24,4 тысячи молодых людей. Еще свыше 12 тысяч человек прошли обучение, из которых 7,2 тысяч человек было трудоустроено. С начала 2026 года работу получили еще 3700 молодых алматинцев, — рассказали в акимате.

Фото: управление молодежной политики города Алматы

В Алматы также снижается доля молодежи категории NEET (Not in Education, Employment, or Training — молодые люди, которые не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку). По итогам 2025 года показатель составил 4,9% против 6,4% годом ранее.

Фото: управление молодежной политики города Алматы

Одним из ключевых направлений остается развитие сети комьюнити-центров. Сегодня в городе работают 11 центров, где молодежь может получить психологические и юридические консультации, помощь в трудоустройстве, профориентации и предпринимательстве.

Фото: управление молодежной политики города Алматы

По итогам 2025 года консультации получили более 17,6 тыс. молодых людей, проведено свыше 2,5 тыс. мероприятий с охватом более 570 тыс. человек. В 2026 году планируется открытие еще четырех комьюнити-центров.

Фото: управление молодежной политики города Алматы

Кроме того, в Алматы реализуются проекты по профилактике наркопреступности и поддержке волонтерства. В рамках проекта «Наркостоп» ликвидировано 18 тыс. наркограффити и заблокировано 797 интернет-ресурсов, заключили в акимате.