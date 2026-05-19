Давка при подаче документов в «Жасыл ел»: в Актау пятерым понадобилась помощь медиков

В Актау во время приема документов в трудовой отряд «Жасыл ел» собралась большая очередь, в результате чего 5 человек почувствовали ухудшение состояния из-за давки. Им потребовалась медицинская помощь, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жители пожаловались на плохую организацию приема документов.

— Когда мы пришли в 6 утра, уже составляли список очереди. Мы записались. Позже выяснилось, что существуют два разных списка, и пришлось записываться заново. К 9 часам у входа собралось очень много людей. Даже те, кто пришел заранее и стоял в очереди, не смогли попасть внутрь. Почему нельзя было организовать прием документов онлайн или обеспечить порядок должным образом? — рассказала жительница Актау.

По словам директора Актауского городского центра общественного развития Серика Жомартова, из-за несоблюдения очереди и давки пострадали 5 женщин.

— Из-за большого скопления людей между гражданами возникли недопонимания и споры. Люди не соблюдали очередь и начали давить друг друга, в результате чего самочувствие 5 человек ухудшилось, прибыла скорая помощь. Им оказали необходимую помощь, сейчас их состояние стабилизировалось. Документы у них приняли. Прием документов в трудовой отряд «Жасыл ел» завершен. В настоящее время ситуация стабильная, — сообщил он.

Ранее в Мангистауской области десять человек пострадали в результате обрушения пола сарая в одном из частных домов в селе Сайын Шапагатов Тупкараганского района.