Более двух тысяч домов останутся без газа в Шымкенте

В Шымкенте 2 декабря временно отключат подачу газа, после чего специалисты начнут поквартирный обход для безопасного повторного пуска.

Без газа временно останутся около 2 500 частных и многоквартирных домов, 56 заведений и 4 производственных объекта.

В зону отключения попадут улицы Аргынбекова, Корикти, Акдала, Болашак, Алтын бесик, Акарыс, Назарбекова, Сырлысай, Балгын, Акжайлау, Шубаркол, Найзалы, Нурлытан, Талапты, Бозшакол, Келешек, Ризашылык, Сымбаты, Орлеу, Байдал, Гулмайса, Байтурсынова, Казиева, Утегенова, Акмаржан, Монке би, Тажибай ата, Умит, Салтанат, Канагат, Мирас, Бекмурат, Ермекбаева, Анар аже, Мырзабекова, Нырлыбекова, Сейтова, Жабай ата, Шакирова (участок со 2 по 106), Манат кызы и Толепбергенова.

Фото: Kazinform

Жителям напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности.

— Просим отключить все бытовые газовые приборы и предоставить доступ сотрудникам ШПФ АО «QazaqGazAimaq» для безопасного повторного пуска газа. При подозрении на утечку газа следует немедленно звонить по номеру 104, — отметили в компании.

Напомним, ранее в Шымкенте более 370 домов и 13 предприятий уже оставались без газа из-за восстановительных работ.